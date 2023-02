Damir Kedžo: 'Imamo svjetsku pjesmu, a nastup na Dori će biti najbolji nastup u mojoj karijeri'

U Opatiji je održana konferencija za medije uoči Dore, a Damir Kedžo (35) je najavio najbolji nastup u svojoj karijeri.

- Sve što smo htjeli dobiti scenski i vokalno apsolutno smo dobili i zato se osjećam mirno. Ulazim u godine kada sam apsolutno svjestan toga što znam tako da s te strane nema više sumnje i treme u smislu hoću li ja to moći i hoće li to bit dobro. Namjerno sam odabrao pjesmu koja je jako visoka i zahtjevna, siguran sam u sebe, no i jako uzbuđen stati pred publiku i otpjevati "Angels and Demons". Na meni je sad napravit ono što znam radit, a to je pjevanje, sve ostalo ionako nije u mojim rukama. Planiram najbolji nastup u svojoj karijeri i bila bi mi čast predstavljat našu zemlju u Liverpoolu ove godine. Mislim da imamo svjetsku pjesmu koja zvuči zbilja moderno, takav je i nastup, a na publici je da procijeni da li je to zaista tako - kaže Kedžo, koji je na konferenciju došao u pratnji dviju djevojaka koje su svoje glave umotale u bijele marame.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Styling je, naime, poveznica sa spotom za navedenu pjesmu, koji je objavljen prije dva dana.

- Kako kroz pjesmu, tako i kroz vizualni dio, tj. styling, pozivamo ljude da svatko za sebe iz svega izvuče poruku koja svakome iz nje zrači jer objašnjavat o čemu se u pjesma radi mi apsolutno nema smisla - zaključuje mladi pjevač.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Tony Cetinski (53), koji će nastupiti u show programu Dore, prisjetio se nekih starih dana, kada su se ovakve manifestacije protezale po tjedan dana, a izvođači, osim službenog dijela nastupanja, družili po opatijskim ulicama, klubovima i kafićima.

- Predlažem da se ubuduće takav pristup ovakvim manifestacijama vrati i traje više, a ne samo jedan dan. Da ne budu samo društvene mreže, malo dvorane, pa nastup i kući već da se ljudi i izvođači malo i druže te žive Opatiju, kako je to bilo u dobra stara vremena - zaključio je Cetinski.

Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Najčitaniji članci