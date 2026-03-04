Obavijesti

Show

Komentari 1
KONCERT U HNK RIJEKA

Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević pjevali za žene

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević pjevali za žene
13
Foto: Drazen Sokcevic

Glazbeno-scenski spektakl 'Volim žene' je tijekom dva i pol sata koncertnu večer pretvorio u raskošnu odu ženama, njihovoj snazi, kreativnosti i slobodi

Admiral

Sinoć je, uoči Dana žena, riječki HNK Ivana pl. Zajca bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Glazbeno-scenski spektakl 'Volim žene', koncert Damira Martinovića Mrleta i Ivanke Mazurkijević, poznatog glazbenog tandema koji zajednički djeluju kao MrLee & IvaneSky., i njihovih gošći i gostiju je tijekom dva i pol sata koncertnu večer pretvorio u raskošnu odu ženama, njihovoj snazi, kreativnosti i slobodi. Program je nizom izvedbi uz Riječki simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom maestra Valentina Egela spojio različite glazbene stilove i kazališnu poetiku u jedinstvenu čestitku i nezaboravan doživljaj.

IZNENADIT ĆETE SE! FOTO Ovi domaći glazbenici su poznati po brkovima, a evo kako izgledaju bez njih
FOTO Ovi domaći glazbenici su poznati po brkovima, a evo kako izgledaju bez njih

Osim poznatih autorskih skladbi Ivanke i Mrleta u novim orkestralnim aranžmanima Olje Dešića, večer su obilježile i izvedbe njihovih gostiju, prijatelja i suradnika, a naročito snažnih ženskih osobnosti, umjetnica koje se nisu libile pomicati granice. Večer upečatljivog umjetničkog i glazbenog slavlja Dana žena svojom su karizmom i energijom, uz Ivanku Mazurkijević obojale Zdenka Kovačiček, Severina, Konstrakta, Marina Perazić.

Foto: Drazen Sokcevic

Nastupio je i Zoran Prodanović Prlja, tandem Iva Močibob i Vlado Simčić Vava te pulski zbor Praksa. A kazališnu dimenziju i dramatsku dubinu programu donijeli su nacionalna dramska prvakinja Olivera Baljak, Petar Baljak te Jelena Graovac Lučev i Leon Lučev.

Foto: Drazen Sokcevic

Riječka je publika na nogama ispraćala izvođače i vraćala ih na scenu, oduševljena koncertom koji je istodobno bio umjetnički podsjetnik na snagu, energiju i stvaralaštvo žena.

Foto: Drazen Sokcevic

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'
BEZ DLAKE NA JEZIKU

FOTO Žena s 'najsavršenijim tijelom' sa suprugom pobjegla u 'raj': 'Vodimo ljubav svaki dan'

Britanska manekenka Kelly Brook, poznata po 'najsavršenijem tijelu na svijetu', pobjegla je na romantični odmor na Jamajku sa svojim suprugom Jeremyjem Parisijem. U utorak se pohvalila nizom fotografija koje oduzimaju dah, a otkrivaju i da par uživa u raskošnom okruženju resorta s pet zvjezdica
Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ove srijede...
DNEVNI PREGLED

Evo što vas čeka u omiljenim sapunicama ove srijede...

Doznajte što vas očekuje ove srijede 4. ožujka u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Divlje pčele', 'La promesa', Chicago P.D.', 'Kumovi', 'Crno more' i 'Velvet: Novo carstvo'
Evo što će se događati danas u seriji Divlje pčele: Jasmin kaže Katarini istinu, Jakov se brine...
NOVA NAPETA EPIZODA

Evo što će se događati danas u seriji Divlje pčele: Jasmin kaže Katarini istinu, Jakov se brine...

Kata pokušava doznati gdje je Jasmin, a preko Karmele i Krste doznaje kako doći do navodno oca Zorinog djeteta. Stipan i Sikirica pripremili su sve za njezino putovanje u potrazi za istinom

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026