Damir Martinović Mrle i Ivanka Mazurkijević pjevali za žene

Sinoć je, uoči Dana žena, riječki HNK Ivana pl. Zajca bio je ispunjen do posljednjeg mjesta. Glazbeno-scenski spektakl 'Volim žene', koncert Damira Martinovića Mrleta i Ivanke Mazurkijević, poznatog glazbenog tandema koji zajednički djeluju kao MrLee & IvaneSky., i njihovih gošći i gostiju je tijekom dva i pol sata koncertnu večer pretvorio u raskošnu odu ženama, njihovoj snazi, kreativnosti i slobodi. Program je nizom izvedbi uz Riječki simfonijski orkestar pod dirigentskim vodstvom maestra Valentina Egela spojio različite glazbene stilove i kazališnu poetiku u jedinstvenu čestitku i nezaboravan doživljaj.

Osim poznatih autorskih skladbi Ivanke i Mrleta u novim orkestralnim aranžmanima Olje Dešića, večer su obilježile i izvedbe njihovih gostiju, prijatelja i suradnika, a naročito snažnih ženskih osobnosti, umjetnica koje se nisu libile pomicati granice. Večer upečatljivog umjetničkog i glazbenog slavlja Dana žena svojom su karizmom i energijom, uz Ivanku Mazurkijević obojale Zdenka Kovačiček, Severina, Konstrakta, Marina Perazić.

Foto: Drazen Sokcevic

Nastupio je i Zoran Prodanović Prlja, tandem Iva Močibob i Vlado Simčić Vava te pulski zbor Praksa. A kazališnu dimenziju i dramatsku dubinu programu donijeli su nacionalna dramska prvakinja Olivera Baljak, Petar Baljak te Jelena Graovac Lučev i Leon Lučev.

Foto: Drazen Sokcevic

Riječka je publika na nogama ispraćala izvođače i vraćala ih na scenu, oduševljena koncertom koji je istodobno bio umjetnički podsjetnik na snagu, energiju i stvaralaštvo žena.

Foto: Drazen Sokcevic