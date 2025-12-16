Obavijesti

Show

Komentari 0
O KARIJERI, OBITELJI, PRIJATELJSTVU... PLUS+

Damir Urban za 24sata: Moj kreativni svijet je potpuni kaos

Piše Dora Pek,
Čitanje članka: 11 min
Damir Urban za 24sata: Moj kreativni svijet je potpuni kaos
Foto: Milica Czerny Urban

Urban & 4 večeras obilježavaju 30 godina karijere u Areni Zagreb, a pjevač uoči koncerta govori o glazbi, obitelji i svemu što ga je oblikovalo

Zagrebačka Arena večeras će biti puna. Damir Urban & 4 obilježit će 30 godina glazbenog puta pred publikom s kojom dijele gotovo cijeli jedan životni luk. I dok se za mnoge takva večer zove slavlje, Urban o njoj govori drugačije: 'Osjećam se i uzbuđeno i zahvalno i nostalgično, ali i mrvicu nervozno'. Pred koncert ne govori o spektaklu, nego o ljudima. O tome hoće li sve ispasti onako kako su zamislili i hoće li u velikoj dvorani uspjeti zadržati isti odnos kakav imaju i u manjim prostorima.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Potresna objava Anđe Marić: 'Moj sin je ovisnik, u istražnom zatvoru je. Odgovarat će...'
TEŠKI DANI

Potresna objava Anđe Marić: 'Moj sin je ovisnik, u istražnom zatvoru je. Odgovarat će...'

Moj sin je alkoholičar. Bolesnik. Ovisnik. Ne o drogama, nego o alkoholu – društveno prihvaćenom, dostupnom i doslovno na svakoj blagajni za euro i pol, napisala je glazbenica
Tenzije i neočekivani poljupci u Ljubav je na selu: 'Voljela bih te zagrliti, ali ne znam paše li ti...'
NAPETI ODNOSI

Tenzije i neočekivani poljupci u Ljubav je na selu: 'Voljela bih te zagrliti, ali ne znam paše li ti...'

Dejanove djevojke sve su sumnjičavije prema njegovim postupcima, a ni romantični piknik ne donosi očekivani mir. Kako će se mladi farmer obraniti kad ga napadnu da prošlu noć nije proveo kod kuće?
Dan prije ubojstva Rob, Michele i Nick bili su na božićnoj zabavi: 'Tamo su se glasno posvađali'
CURE DETALJI

Dan prije ubojstva Rob, Michele i Nick bili su na božićnoj zabavi: 'Tamo su se glasno posvađali'

Izvori blisku obitelji za TMZ su rekli kako se Michele posljednjih nekoliko mjeseci žalila prijateljima da su ona i Rob 'na rubu živaca zbog Nickove mentalne bolesti i navodnih problema sa zlouporabom droga'

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025