Urban & 4 večeras obilježavaju 30 godina karijere u Areni Zagreb, a pjevač uoči koncerta govori o glazbi, obitelji i svemu što ga je oblikovalo
O KARIJERI, OBITELJI, PRIJATELJSTVU... PLUS+
Damir Urban za 24sata: Moj kreativni svijet je potpuni kaos
Čitanje članka: 11 min
Zagrebačka Arena večeras će biti puna. Damir Urban & 4 obilježit će 30 godina glazbenog puta pred publikom s kojom dijele gotovo cijeli jedan životni luk. I dok se za mnoge takva večer zove slavlje, Urban o njoj govori drugačije: 'Osjećam se i uzbuđeno i zahvalno i nostalgično, ali i mrvicu nervozno'. Pred koncert ne govori o spektaklu, nego o ljudima. O tome hoće li sve ispasti onako kako su zamislili i hoće li u velikoj dvorani uspjeti zadržati isti odnos kakav imaju i u manjim prostorima.
