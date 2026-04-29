Damir Urban za 24sata: 'Puno mi je lakše da supruga i djeca sudjeluju u svemu što radim'

Jedan od najcjenjenijih hrvatskih glazbenika, Damir Urban, u razgovoru za 24sata je povodom tridesete obljetnice benda Urban&4, otvorio dušu o evoluciji glazbe, kreativnom procesu i ravnoteži između obiteljskog života i umjetnosti. Osvrnuo se na ključne trenutke karijere, progovorio o stanju na domaćoj rock sceni i najavio novi album koji će, kako kaže, biti protuteža današnjem ubrzanom svijetu.

Mnogi obožavatelji i danas pamte Laufer kao jedan od ključnih bendova devedesetih, no Urban ističe kako je prijelaz u novu fazu bio potpuno prirodan. Smatra da se bend razišao u najboljem trenutku, na vrhuncu stvaralaštva i popularnosti, prije nego što je došlo do zasićenja publike. Iako se s nostalgijom sjeća tog perioda, naglašava kako je njegov današnji bend, Urban&4, postao čvršći i dugovječniji projekt.

​- Ljudi zapravo na neki način misle da je Laufer bio bend, a Urban&4 je kao nešto manje bend. Međutim, kada pogledamo koliko dugo radim s ovim ljudima i koliko s njima surađujem, a koliko smo mi kao Laufer surađivali, onda ispada da je ovo puno, puno veći bend nego što je Laufer ikad bio - ističe Urban.

Na pitanje o evoluciji domaće rock scene u posljednjih trideset godina, Urban kaže kako smatra da je rock u krizi te da se pojam "evolucija", koji podrazumijeva napredak i razvoj, teško može primijeniti na današnje stanje.

​- Najviše me iznenađuje to što nisam uopće siguran da evolucija postoji. Meni se nekako čini da je u krizi - kaže Urban.

Prisjetio se devedesetih i vremena koje se na prvu ne čini idealnim za glazbu, ali koje je iznjedrilo nevjerojatno snažnu scenu s bendovima koji su mogli puniti velike prostore. Danas, tvrdi, situacija je bitno drugačija.

​- Mediji su zatrpani raznim uradcima, hiperprodukcijom, uglavnom pop produkcijom, i to lošom, tako da netko tko se bavi rockom u pravom smislu te riječi teško da može doći do mainstream medija. Ne vidim danas da je tako nešto moguće, što, naravno, ne znači da izvođača nema, ali rock izvođača koji su u stanju privući veći broj publike ne vidim među novim imenima glazbene scene - objašnjava Urban.

Pjesma koja je probila led i spojila generacije ove godine trideseti rođendan. Radi se o pjesmi "Astronaut", njegovom prvom singlu nakon ere Laufera. Ta pjesma za Urbana ima posebno mjesto, ne samo zato što je s njom "probio led", već i zbog hrabrog iskoraka iz rock okvira. S valcer ritmom, violinom i klavirom, bio je to rizik koji se isplatio.

​- Bio sam na neki način u strahu kako će tu pjesmu publika prihvatiti. Međutim, ta pjesma je obavila svoj dio posla i kao nekakav ledolomac otvorila mi put za dalje - priča nam Urban.

Posebnu priču nosi i videospot u kojem se pojavila tada trinaestogodišnja Ljupka Gojić. Krug se zatvorio trideset godina kasnije, kada su njezine kćeri, u istoj dobi u kojoj je bila i njihova majka, postale glavne zvijezde spota za pjesmu "Iskra".

Publiku uskoro očekuje i novi album, koji Urban opisuje kao svojevrsni manifest protiv modernog doba. U vremenu umjetne inteligencije, hiperprodukcije i tehnološkog ubrzanja, on se s bendom vraća početnim postavkama.

​- Publika može očekivati album koji je nekakva protuteža svemu što nas okružuje u ovom ludilu. Vraćam se negdje na točku kada je sve i počelo. Snimat ćemo bez krpanja, bez puno copy-pastea, sa što manje tehnologije, sa živim instrumentima - najavio je.

Poseban naglasak, kao i uvijek, bit će na tekstovima, za koje kaže da im je ovaj put posvetio najviše pažnje do sada.

Urban ne skriva koliko mu znači kreativna suradnja sa suprugom Milicom, koja je zaslužna za fotografije i videospotove, ali i za mir koji mu je potreban uoči velikih projekata poput koncerta u Areni Zagreb.

​- Naravno, ona je talentirana za puno stvari, pogotovo za fotografiju i lakše mi je zapravo balansirati obiteljski i glazbeni život. Puno mi je lakše da i djeca sudjeluju i pomažu, nego da smo u potpunosti isključeni jedni iz života drugih. Sve ovo onda ne izgleda kao nekakav poslovni poduhvat, nego nekakav emotivni i iskreni, intimni mali naš kućni trenutak. I meni je to gušt i opušteniji sam - kaže Urban. Dodaje kako mu je teško reći koji mu je najdraži projekt na kojem su zajedno radili, no posebno mu se u sjećanje urezalo kada su radili spot, pjesmu i fotografije za Anu Širić, pjevačicu čiji je mentor bio u showu The Voice.

- Zajednički smo promišljali na koji način će ta pjesma, spot i fotografije predstaviti Anu Širić publici. To je bilo prvo nešto čime se ona predstavljala. Drugačije smo se postavili nego kada radimo na spotu ili fotografijama za pjesmu koju ja objavljujem - komentirao je glazbenik.

Upravo iskren i neponovljiv, svaki je njegov koncert. Nakon iskustva s pandemijom, kada se jedan naizgled nebitan nastup pokazao kao posljednji u iduće tri godine, bend svakoj svirci pristupa s potpunom predanošću, kao da je prva i zadnja. Ipak, vrhunac svakog nastupa su trenuci kojih se kasnije jedva sjeća.

​- Najdraži trenutak live nastupa je onaj kad nas ponese i kad se malo izgubimo. Kad riječi same izlaze iz usta, a vrijeme teče na nekakav drugačiji način. To je taj nekakav trenutak nekakvog poništenja koji je zapravo najljepše što se može dogoditi. Urban&4 su inače najavili nastup pred zagrebačkom publikom na Zagreb Beer Festu u svibnju ove godine te nekoliko mjeseci kasnije i u Opatiji na Ljetnoj pozornici.