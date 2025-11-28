Damjan napustio 'Masterchef': Kuhinja je moja ljubav, ali treba mi iskustva. Ipak sam ponosan

Kamenica, kao tema kuhanja u stres testu, označila je kraj natjecanja za Damjana Tepića. Nakon stres testa u tri faze, pri čemu je glavnu ulogu imala ova luksuzna namirnica, upravo je Damjan imao najviše pogrešaka, zbog čega je morao napustiti MasterChef kuhinju.

Foto: Nova Tv

Gostujući chef, čije su jelo replicirali, bio je Dino Šeparović s otoka Brača. Karijeru je gradio s jasnom strašću prema otočnoj i modernoj gastronomiji. Iako se 2021. prijavio kao kandidat za MasterChef, zbog profesionalnih obaveza tada nije mogao sudjelovati, a sada je u emisiju stigao kao mentor i inspiracija sa svojim autorskim jelom od luksuznih namirnica među kojima je zvijezda tanjura bila kamenica.

Stres test je započeo otvaranjem kamenica – tehničkim zadatkom u kojem su kandidati morali u pet minuta pravilno očistiti pet školjki. Najviše otvorenih kamenica imao je Jurica, no zbog neodvojenih kamenica nije mogao napustiti stres test. Mark je imao tri pravilno odvojene kamenice i time osigurao mjesto u galeriji.

Foto: Nova Tv

Uslijedio je zadatak pripreme triju različitih umaka za kamenice. Egon se istaknuo kombinacijama i dobio pohvale:

- Ne mogu povezati sebe i kamenice, ali bih bio sretan kad bi me spasile - rekao je skromno, a žiri je njegov rad ocijenio najboljim. Damjan nije imao te sreće, a komadić školjke u tanjuru značio je značajan korak ka ispadanju.

Foto: Nova Tv

Treća faza donijela je kuhanje uz chefa Dinu Šeparovića, koji je predstavio sofisticirano jelo s kamenicom, šampanjcem, kavijarom, čipsom od čičoke i bračkim varenikom. Jurica se vizualno i tehnički najviše približio originalnom tanjuru, a Damjan je, s druge strane, pogriješio u gotovo svakom segmentu.

- Prelili ste umak preko kamenica te je čičoka omekšala, korijen mladog luka bio je dulje u ulju pa se više osjetila gorčina. Kavijara je bilo više nego na pokaznom tanjuru i bio je nedostatak kiseline u majonezi - objasnio je Damjanu chef Dino.

Foto: Nova Tv

- Imao si najviše grešaka i ti nas napuštaš -poručio je Damjanu chef Stjepan nakon završne degustacije.

Damjan je s emocijama priznao:

- Kuhinja je moja ljubav, ali treba mi iskustva. Ulaskom u MasterChef dokazao sam sebi da je moguće da se bavim kuhanjem. Jako mi je teško zbog mog kraja u MasterChefu, ali mogu reći da sam jako ponosan na sebe.

Foto: Nova Tv

Ulazak u top 10 izborili su najbolji iz prošlog izazova te Egon, Mark i Jurica koji su ovoga puta kuhali s Damjanom u stres testu. MasterChef ulazi u završnu fazu natjecanja, a kakve je zadatke za kandidate priprema žiri, ne propustite pogledati u novim epizodama.