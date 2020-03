Dan hrvatskog filma i glazbe bit će u Bruxellesu 24. ožujka

Kako bi predstavili stanje i planove kreativnih industrija u Hrvatskoj, Hrvatsko društvo skladatelja i Hrvatski audiovizualni centar pripremili su program namijenjen hrvatskim i europskim zastupnicima u Europskom parlamentu, njihovim asistentima i ostalim djelatnicima europskih institucija. Organiziraju Dan hrvatskog filma i glazbe u Bruxellesu, u utorak 24. ožujka, povodom aktualnog predsjedanja Republike Hrvatske Vijećem Europske unije.

Tako će u Europskom parlamentu HDS ZAMP upriličiti predstavljanje 'Hrvatska puna kreativnosti / Croatia Full of Creativity', koje će otvoriti Dubravka Šuica, potpredsjednica Europske komisije zadužena za demokraciju i demografiju.

Tom će prigodom hrvatski i strani novinari, kao i ostali zainteresirani, moći doznati podatke o snazi i potencijalu hrvatskih kreativnih industrija. Uz projekciju kratkog informativnog filma, organiziran je i okrugli stol za kojim će, uz zastupnike u Europskom parlamentu, predstavnici glazbenih i filmskih udruga i institucija istaknuti svoje planove za bolju prepoznatljivost i dalji domet domaćeg talenta u europskim i svjetskim okvirima.

Foto: Promo

Rasprava će otvoriti pitanja kao što su primjena EU Direktive o autorskom pravu na jedinstvenom digitalnom tržištu, ili transparentnost algoritama globalnih digitalnih servisa koji bi trebali ravnomjerno predstavljati i tzv. male repertoare iz zemalja poput Hrvatske, što danas nije slučaj.

Hrvatski audiovizualni centar isto će poslijepodne, uz suradnju s Europskom agencijom ravnatelja filmskih fondova i centara (European Film Agencies Directors - EFAD), u Cinéma Galeries – Galerie de la Reine upriličiti koktel druženje s članovima europskih institucija i stručnih audiovizualnih udruga te pripadnicima hrvatske dijaspore. Nakon druženja bit će prikazan brojnim nagradama ovjenčan dokumentarno-igrani film redateljice Dane Budisavljević, Dnevnik Diane Budisavljević, a zatim će Tamara Tatishvili iz European Women's Audiovisual Network moderirati kratki Q&A s redateljicom.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Dnevnik Diane Budisavljević je nastao u produkciji Hulahopa iz Zagreba te u suradnji sa slovenskom kućom December i srpskom This and That Productions. Sufinanciran je sredstvima Hrvatskog audiovizualnog centra, Slovenskog filmskog centra, Filmskog centra Srbije, HRT-a i europskih fondova MEDIA i EURIMAGES. Priča je to o zaboravljenoj heroini Drugog svjetskog rata, Austrijanki koja je živjela u Zagrebu mirnim građanskim životom. Nije htjela zatvoriti oči pred strahotama koje su se događale te je s prijateljima i suradnicima organizirala spašavanje tisuća srpske djece iz logora.

Hrvatsko društvo skladatelja i njegova Služba ZAMP, uz ljubazno domaćinstvo zastupnika u EU Parlamentu, Karla Resslera, iste večeri priređuju svečani koncert Petra Graše u akustičnoj verziji. Koncert je posebno namijenjen svim hrvatskim djelatnicima pri institucijama EU i djelatnicima u predstavništvima RH pri Uniji.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Cijeli dan u Europskom parlamentu bit će postavljena i izložba fotografija fotoreportera agencije Pixsell, službene foto-agencije predsjedanja RH Vijećem Europske unije. Pod nazivom 'Hrvatska puna kreativnosti / Croatia Full of Creativity', Pixsellov je tim iz bogatog kataloga njihovih fotografija odabrao set onih koje govore od hrvatskoj kreativnosti i kulturnoj ponudi diljem zemlje.

Raspored događanja:

15 – 16h: Predstavljanje KKI RH i okrugli stol 'Croatia Full of Creativity' / Europski parlament, dvorana ASP – 5E3, organizator HDS ZAMP

18.30h: HAVC i EFAD, koktel druženje / Cinema Galeries – Galerie de la Reine 26

19 – 20.30h: Akustični koncert Petra Graše / Europski parlament, organizator HDS ZAMP, domaćin MEP Karlo Ressler

20h: Projekcija filma Dnevnik Diane Budisavljević / Cinema Galeries – Galerie de la Reine 26

Tema: Muzika