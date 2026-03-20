Počela Kpop manija: K-POP FOREVER! zapalio Zagreb

Arena Zagreb u petak, 20. ožujka, pokazala se premalom za sve ljubitelje K-popa koji su ulaznice razgrabili već u prvim danima prodaje, zbog čega će se K-POP FOREVER! show održati i u subotu, 21. ožujka, a nakon Zagreba turneja se nastavlja već 22. ožujka u Rijeci te 29. ožujka u Zadru.

Prva večer spektakla K-POP FOREVER! u Areni Zagreb protekla je u iznimno energičnoj atmosferi, pred publikom koja je više od dva sata pratila presjek najvećih hitova K-pop žanra. Rasprodana dvorana i reakcije gledatelja potvrdile su da je riječ o događaju koji je ispunio očekivanja i još jednom pokazao snagu ovog globalnog fenomena na domaćoj pozornici.

Program je donio presjek najpoznatijih K-pop pjesama posljednjih godina, uz dodatak materijala iz projekta K-POP Demon Hunters. Tako su se tijekom večeri nizali i “Jump”, “How You Like That”, kao naslovi poput Oscarom nagrađenog “Golden” ili “Take Down” i “Soda Pop”, koji su se pokazali kao ravnopravan dio repertoara kada je riječ o reakcijama publike.

Među hitovima našli su se još i “Dynamite”, “Butter”, “APT” i “Cupid” koji su se pjevali od početka do kraja, dok su “Kill This Love” i “Pink Venom” izazvali valove vriske i podignutih telefona.

Dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta – od najmlađih fanova s rekvizitima u rukama do starijih koji su došli vidjeti o kakvom je globalnom fenomenu riječ.

Da interes za K-popom nije bio slučajan, potvrđuje i činjenica da je prvi koncert rasprodan znatno unaprijed, što je rezultiralo dodatnim terminom – već u subotu, 21. ožujka, Arena Zagreb ponovno će ugostiti isti show. Turneja se potom seli u Rijeku, gdje je nastup zakazan za nedjelju, 22. ožujka u dvorani Zamet, a idući vikend, 29. ožujka, stiže i u Zadar (Višnjik), za koji su ulaznice još uvijek dostupne.

„K-pop je globalni kulturni fenomen koji spaja glazbu, ples i vizualni identitet, a upravo su društvene mreže omogućile njegov brzi rast diljem svijeta. Od početka 2010-ih do danas prerastao je u žanr koji puni stadione i snažno rezonira s publikom, posebno mlađima. Zato nas velik interes za naš K-POP FOREVER! show ne iznenađuje, tim više što fanovi ovog žanra nisu do sada imali priliku na našim prostorima uživati na ovakvoj manifestaciji – dali smo sve od sebe da produkcijski ispunimo očekivanja publike i mislimo da smo u tome uspjeli“, poručili su organizatori.

K-pop je popularan postao postupno, ali pravi globalni proboj dogodio se početkom 2010-ih. Veliku ulogu imao je internet – posebno YouTube i društvene mreže – koji su omogućili da pjesme i spotovi brzo dođu do publike izvan Azije. Jedan od prvih velikih trenutaka bio je hit “Gangnam Style” 2012., koji je K-pop približio široj svjetskoj publici.

U godinama nakon toga, izvođači poput BTS-a i BLACKPINK-a dodatno su proširili popularnost žanra, puneći stadione i osvajajući vrhove svjetskih ljestvica. Danas je K-pop globalni fenomen, osobito među mlađom publikom, i utječe ne samo na glazbu nego i na modu, društvene mreže i pop-kulturu općenito.