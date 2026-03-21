Edo Maajka i IDEM udružili snage u singlu "Proljeće"

Na domaćoj glazbenoj sceni osvanula je neočekivana, ali izuzetno snažna suradnja. Edo Maajka i IDEM predstavili su zajednički singl “Proljeće”, pjesmu koja kroz emotivan i energičan zvuk donosi priču o Zagrebu, buđenju iz zimske letargije i simboličnom ulasku u novo životno i umjetničko razdoblje.

Iako na prvi pogled nespojiv spoj dvaju različitih glazbenih senzibiliteta, Edo Maajka i IDEM u “Proljeću” su pronašli zajednički jezik, stvarajući pjesmu koja već sada nosi potencijal da postane nova neslužbena himna proljeća. Kombinacija introspektivnih stihova, svježeg produkcijskog pristupa i autentične interpretacije rezultirala je skladbom koja će se lako povezati s publikom svih generacija.

Na pjesmi su, uz Edu Maajku i Idema, radili i Ariel Yasmin Osmić, Leonard Klaić te Mario Rašić. Vizualnu dimenziju pjesme dodatno upotpunjuje istoimeni videospot u režiji Vjetroslava Prdinskog.

Objava singla dolazi u značajnom trenutku za oba izvođača. Edo Maajka je nedavno predstavio album “I Like to Dance”, realiziran u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a pod ravnanjem dirigenta i umjetničkog ravnatelja Mirona Hausera. Ovim projektom Edo je pokazao svoju umjetničku širinu i spremnost na eksperimentiranje, dok pjesmom “Proljeće” najavljuje povratak autorskom izrazu i novu eru stvaranja, kao i nadolazeći studijski album.

S druge strane, IDEM ovim singlom dodatno zagrijava publiku za najveći koncert svoje karijere, nastup na stadionu Šalata, koji je zakazan za 12. rujna ove godine.

Pjesma "Proljeće" izdanje je Dostave Zvuka, a možete ju poslušati na svim streaming servisima.