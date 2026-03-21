PROLJETNA HIMNA

Edo Maajka i IDEM udružili snage u singlu "Proljeće"

Edo Maajka i IDEM udružili snage u singlu "Proljeće"
Kombinacija introspektivnih stihova, svježeg produkcijskog pristupa i autentične interpretacije rezultirala je skladbom koja će se lako povezati s publikom svih generacija.

Na domaćoj glazbenoj sceni osvanula je neočekivana, ali izuzetno snažna suradnja. Edo Maajka i IDEM predstavili su zajednički singl “Proljeće”, pjesmu koja kroz emotivan i energičan zvuk donosi priču o Zagrebu, buđenju iz zimske letargije i simboličnom ulasku u novo životno i umjetničko razdoblje.

NOVO IZDANJE Edo Maajka u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a predstavlja album „I Like to Dance“
Edo Maajka u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a predstavlja album „I Like to Dance“

Iako na prvi pogled nespojiv spoj dvaju različitih glazbenih senzibiliteta, Edo Maajka i IDEM u “Proljeću” su pronašli zajednički jezik, stvarajući pjesmu koja već sada nosi potencijal da postane nova neslužbena himna proljeća. Kombinacija introspektivnih stihova, svježeg produkcijskog pristupa i autentične interpretacije rezultirala je skladbom koja će se lako povezati s publikom svih generacija.

Na pjesmi su, uz Edu Maajku i Idema, radili i Ariel Yasmin Osmić, Leonard Klaić te Mario Rašić. Vizualnu dimenziju pjesme dodatno upotpunjuje istoimeni videospot u režiji Vjetroslava Prdinskog.

Objava singla dolazi u značajnom trenutku za oba izvođača. Edo Maajka je nedavno predstavio album “I Like to Dance”, realiziran u suradnji s Jazz orkestrom HRT-a pod ravnanjem dirigenta i umjetničkog ravnatelja Mirona Hausera. Ovim projektom Edo je pokazao svoju umjetničku širinu i spremnost na eksperimentiranje, dok pjesmom “Proljeće” najavljuje povratak autorskom izrazu i novu eru stvaranja, kao i nadolazeći studijski album.

REPER ZA 24SATA Edo Maajka: Nisam na TV-u pa misle da sam se povukao...
Edo Maajka: Nisam na TV-u pa misle da sam se povukao...

S druge strane, IDEM ovim singlom dodatno zagrijava publiku za najveći koncert svoje karijere, nastup na stadionu Šalata, koji je zakazan za 12. rujna ove godine.

Pjesma "Proljeće" izdanje je Dostave Zvuka, a možete ju poslušati na svim streaming servisima.

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.
VELIKI VODIČ

Svi veliki koncerti u ljeto 2026.

Koncertno ljeto i dalje se puni, a pred nama je bogata sezona prepuna sjajnih događanja. U velikom vodiču donosimo detalje najavljenih koncerata svjetskih zvijezda u lipnju, srpnju i kolovozu 2026. godine.
Počela Kpop manija: K-POP FOREVER! zapalio Zagreb
GLAZBENI SPEKTAKL

Počela Kpop manija: K-POP FOREVER! zapalio Zagreb

Prva večer spektakla K-POP FOREVER! u Areni Zagreb protekla je u iznimno energičnoj atmosferi, pred publikom koja je više od dva sata pratila presjek najvećih hitova K-pop žanra
Mladen Burnać ima novi singl: S 'Trebam te kao nebo anđele' vraća se na domaću scenu
POSLUŠAJTE KAKO ZVUČI

Mladen Burnać ima novi singl: S 'Trebam te kao nebo anđele' vraća se na domaću scenu

Riječ je o pjesmi koja donosi snažan emotivan i atmosferičan ugođaj, obogaćen raskošnim aranžmanom sjevernih zemalja

