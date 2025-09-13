Danas će Zagreb ‘razdrmati’ Scooter i Indira. Partijanere na Velesajmu čeka prava ludnica!

Legendarni njemački techno sastav Scooter, sinonim za energične beatove i zarazne refrene koji su obilježili generacije, po prvi put u svojoj dugoj i uspješnoj karijeri danas nastupa u Zagrebu na 'Fair Festu'. Bit će to vrhunac festivala i jedinstvena prilika za domaću publiku da uživo doživi glazbeni fenomen koji je prodao više od 30 milijuna ploča i oblikovao europsku rave scenu. Priča o Scooteru priča je o upornosti, evoluciji i neuništivoj energiji koja traje već tri desetljeća.

Foto: Martin Harris/Capital Pictures

Put do globalne slave nije bio ni brz ni jednostavan. Sve je počelo 1985. godine u Hannoveru, kada su se Baxxter (pravim imenom Hans Peter Geerdes) i Rick Jones Jordan upoznali preko malog oglasa.

Zajedno su osnovali synth-pop bend Celebrate the Nun, koji je, unatoč solidnom uspjehu i hitovima poput 'Will You Be There' na američkoj Billboard dance ljestvici, ostao u sjeni velikana poput Depeche Modea.

Nakon raspada benda i kratkog perioda u kojem su djelovali kao uspješan remikserski tim The Loop, Baxxter i Jordan su, zajedno s menadžerom Jensom Theleom, 1993. godine pokrenuli projekt koji će im promijeniti živote – Scooter. Njihov prvi singl, obrada "Vallée de Larmes", postigao je solidan uspjeh na njemačkim dance ljestvicama, no ono što je uslijedilo bilo je ravno eksploziji. Pjesma "Hyper Hyper", zamišljena kao underground klupski hit, vinula se na drugo mjesto njemačke ljestvice singlova, prodana je u više od 750.000 primjeraka i preko noći lansirala techno iz klubova u sam vrh mainstreama.

'Hyper Hyper' je bio tek početak. Uslijedio je niz hitova koji su zacementirali njihov status – 'Move Your Ass', 'Friends', 'Endless Summer' i 'I'm Raving'. Scooter je razvio prepoznatljiv zvuk: kombinaciju hard dance i happy hardcore ritmova, semplova poznatih pjesama, pamtljivih melodija i, naravno, energičnog vikanja frontmena Baxxtera.

Njegovi stihovi, često naizgled besmisleni poput 'Respect to the man in the ice cream van!' ili kultno pitanje 'How much is the fish?', postali su dio pop kulture. A večeras uz njih publiku će rasplesati i nastupe DJ Kneže te DJ Krnye kao i Indira Forze, nekadašnja pjevačica grupe 'Colonia', a svi znaju da, gdje je Indira, tulumari se najžešće. I dalje vrijedi akcija za ulaznice 1 +1 gratis.

Foto: Profimedia