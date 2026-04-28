NOVA ZANIMLJIVA EPIZODA

Danas se bira 18 veličanstvenih: 'Nek' igra chefova počne!'

Foto: RTL

Nakon jučerašnjeg zadatka pripreme miješane salate i jela u kojem je glavna zvijezda bio celer, danas će kandidati morati filetirati deset riba u 45 minuta

Na redu je drugi dan finalne selekcije kandidata koji će se boriti za pobjedu i glavnu nagradu u kulinarskom showu 'Igra chefova'! Osamnaestero koji će najbolje odraditi zadatke i chefovima poslužiti najbolja jela postat će članovi ekipa i krenuti u najuzbudljiviji i najstresniji dio showa - natjecanje u timovima!

Prvi eliminacijski zadatak u 'Igri chefova': Ako ispadnem na salati, moram ići u samostan

Nakon jučerašnjeg zadatka pripreme miješane salate i jela u kojem je glavna zvijezda bio celer, danas će kandidati morati filetirati deset riba u 45 minuta, a zatim pripremiti jedno jelo od sirove ribe.

Kreće borba za preostalih trinaest mjesta u timovima, a izazov neće dobro sjesti svim kandidatima.

- Nisam u životu to radila, mi bacimo ribu na gradele pa svatko sebi sam filetira - priznat će jedna kandidatkinja iz Dalmacije, a drugi kandidat dodati: 'Ja sam s ribama općenito na - vi.'

Stiven Vunić demonstrirat će pravilno filetiranje ribe i uklanjanje koščica, a zatim će biti red na kandidatima.

- Chefovi su jasno dali do znanja da je u ovom zadatku bitno sve - od preciznosti do urednosti i količine. Pokušat ću se fokusirati na sva ta tri obilježja koja su naveli i pokušat ću da bude što više riba, ali naravno ne pod cijenu toga da budu ružne ili nepravilne - reći će najmlađa kandidatkinja Lina.

- Tu kreće prvi val panike - komentirat će chef Tibor, a on i ostali chefovi ubrzo će jednog kandidata udaljiti od radne postaje jer će postati evidentno da zadatak neće uspjeti dovršiti u zadanom vremenu. S druge strane, jedan će kandidat svojom brzinom i preciznošću zaslužiti prolazak u prvih osamnaest i prije kraja prvog zadatka.

Slijedit će masterclass Stivena Vunića, koji će kandidatima pokazati pripremu cevichea, kako rezati ribu za carpaccio, kako je najbolje marinirati i tako pružiti kandidatima vrijedne informacije prije drugog zadatka, pripreme jela od sirove ribe.

- Ja sam svoju kreativnost iskoristila maksimalno, a sad je na njima da vide. Nadam se da će biti zadovoljni pa nek' igra chefova počne! - reći će nakon odrađenog zadatka Aneta.

- Žiri je, čini se, ipak nešto prepoznao u meni. Gledajući ostale koji nisu prošli, stvarno nije bilo za povjerovati - komentirao je jedan od kandidata koji je prošao dalje, a jedna od kandidatkinja dodala: 'Ne bih ovo htjela uzeti zdravo za gotovo. Moram se sad dovesti u red i puno raditi. Zahvalna sam na ovoj prilici i nisam još uvijek svjesna da mi je u rukama.'

Preostaje odlučiti tko će biti u čijem timu i početi kuhati u timovima - ne propustite novu epizodu 'Igre chefova' večeras od 21.15 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

