Danas se navršava 34 godine od smrti Tome Zdravkovića, Zagreb će mu odati počast 28. ožujka

Legendarni pjevač Toma Zdravković napustio nas je na današnji dan prije 34 godine, a upravo će njemu u čast zagrebačka Arena 28. ožujka 2026. biti domaćin 'Koncerta sjećanje na Tomu Zdravkovića'..

Podsjetimo, Toma Zdravković preminuo je u 52. godini života nakon dugogodišnje borbe s rakom. Iza sebe je ostavio dvoje djece - kćer Žaklinu i sina Aleksandra - te suprugu Gordanu, prije koje se ženio tri puta. Odrastao je u siromaštvu, rano izgubivši roditelje, a životne teškoće oblikovale su njegov jedinstven glas i emotivan stil.

Karijeru je započeo u ranim 20-ima, a svoj prvotni put na estradi gradio je u kafanama i malim klubovima, gdje je stjecao reputaciju boema i majstora osjećaja. Njegove pjesme često su bile autobiografske, prožete tugom, ljubavlju i čežnjom. Bio je poznat po boemskom načinu života i snažnim životnim pričama koje je pretočio u glazbu.

O njemu su ispričane brojne urbane legende, a jedna od njih je ona o njegovoj velikoj ljubavi, pjevačici Silvani Armenulić, kojoj je posvetio legendarne hitove.

Tekstove svojih pjesama uglavnom je pisao sam, a neki od njegovih najvećih hitova pjevaju se još i danas: "Kafana je moja sudbina", "Dva smo sveta različita", "Ej Branka, Branka", "Dotakao sam dno života", "Za Ljiljanu", "Prokleta nedjelja" i "Sliku tvoju ljubim".

Te i mnoge druge pjesme Zagreb će pjevati na koncertu njemu u čast, 28. ožujka 2026., u Areni Zagreb, gdje će nastupiti Dejan Matić, Dragan Kojić Keba, Enes Begović, Milan Topalović Topalko, Nemanja Nikolić i Advina Begić, uz glazbenu pratnju orkestra Miše Mijatovića. Program će obuhvatiti njegove najpoznatije pjesme, izvedene uz poštivanje originala, ali prilagođene koncertnoj atmosferi.

Ulaznice su u prodaji putem sustava Eventim.