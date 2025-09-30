Obavijesti

Show

Komentari 0
KONCERT U ARENI

Danas se navršava 34 godine od smrti Tome Zdravkovića, Zagreb će mu odati počast 28. ožujka

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Danas se navršava 34 godine od smrti Tome Zdravkovića, Zagreb će mu odati počast 28. ožujka
1
Foto: NeoProduction PR

Toma Zdravković preminuo je u 52. godini života nakon dugogodišnje borbe s rakom. Iza sebe je ostavio dvoje djece

Legendarni pjevač Toma Zdravković napustio nas je na današnji dan prije 34 godine, a upravo će njemu u čast zagrebačka Arena 28. ožujka 2026. biti domaćin 'Koncerta sjećanje na Tomu Zdravkovića'..

Podsjetimo, Toma Zdravković preminuo je u 52. godini života nakon dugogodišnje borbe s rakom. Iza sebe je ostavio dvoje djece - kćer Žaklinu i sina Aleksandra - te suprugu Gordanu, prije koje se ženio tri puta. Odrastao je u siromaštvu, rano izgubivši roditelje, a životne teškoće oblikovale su njegov jedinstven glas i emotivan stil.

'POČASNI KRUG' Zoran Predin na predstavljanju svog albuma: 'Osjećam se kao pobjednik, sad ću lakše hodati'
Zoran Predin na predstavljanju svog albuma: 'Osjećam se kao pobjednik, sad ću lakše hodati'

Karijeru je započeo u ranim 20-ima, a svoj prvotni put na estradi gradio je u kafanama i malim klubovima, gdje je stjecao reputaciju boema i majstora osjećaja. Njegove pjesme često su bile autobiografske, prožete tugom, ljubavlju i čežnjom. Bio je poznat po boemskom načinu života i snažnim životnim pričama koje je pretočio u glazbu.

O njemu su ispričane brojne urbane legende, a jedna od njih je ona o njegovoj velikoj ljubavi, pjevačici Silvani Armenulić, kojoj je posvetio legendarne hitove.

Foto: NeoProduction PR

Tekstove svojih pjesama uglavnom je pisao sam, a neki od njegovih najvećih hitova pjevaju se još i danas: "Kafana je moja sudbina", "Dva smo sveta različita", "Ej Branka, Branka", "Dotakao sam dno života", "Za Ljiljanu", "Prokleta nedjelja" i "Sliku tvoju ljubim".

Te i mnoge druge pjesme Zagreb će pjevati na koncertu njemu u čast, 28. ožujka 2026., u Areni Zagreb, gdje će nastupiti Dejan Matić, Dragan Kojić Keba, Enes Begović, Milan Topalović Topalko, Nemanja Nikolić i Advina Begić, uz glazbenu pratnju orkestra Miše Mijatovića. Program će obuhvatiti njegove najpoznatije pjesme, izvedene uz poštivanje originala, ali prilagođene koncertnoj atmosferi.

Ulaznice su u prodaji putem sustava Eventim.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...
SRETAN 61., MONICA!

FOTO Seks simbol koji je osvojio sve: Pogledajte kako se Monica Bellucci mijenjala kroz godine...

Talijanska glumica danas slavi 61. rođendan. Udavala se dvaput, a nedavno je prekinula vezu s redateljem Timom Burtonom. 'Želim ostarjeti na normalan način, ranije je izjavila
Danijela Martinović otkrila koji je uvjet partner Josip morao ispuniti da bi mogli biti skupa
Cvjeta ljubav

Danijela Martinović otkrila koji je uvjet partner Josip morao ispuniti da bi mogli biti skupa

Danijela Martinović i Josip Plavić već su neko vrijeme u vezi, a zajedno grade kuću. Josipa su dobro prihvatili u Danijelinom bendu, a on je otvoren za brojne šale koje se zbijaju među njima
FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!
SLAVI 68. ROĐENDAN

FOTO Sjećate se Dadilje? Ovako vrckava Fran izgleda danas!

Američka glumica Fran Drescher proslavila se ulogom Fran Fine u seriji "Dadilja", koju je osmislila i producirala s bivšim suprugom Peterom Marcom Jacobsonom. U svijet glume ušla je 1977. godine te se pojavila u brojnim serijama i filmovima. Bila je nominirana za nekoliko nagrada uključujući Emmy i Zlatni globus, a od listopada 2021. je predsjednica Sindikata filmskih glumaca (SAG). Privatni život Fran Drescher prepun je tragedija, a glumica je otvoreno govorila o svim traumatičnim iskustvima. Danas slavi 68. rođendan.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025