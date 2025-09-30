Toma Zdravković preminuo je u 52. godini života nakon dugogodišnje borbe s rakom. Iza sebe je ostavio dvoje djece
Danas se navršava 34 godine od smrti Tome Zdravkovića, Zagreb će mu odati počast 28. ožujka
Legendarni pjevač Toma Zdravković napustio nas je na današnji dan prije 34 godine, a upravo će njemu u čast zagrebačka Arena 28. ožujka 2026. biti domaćin 'Koncerta sjećanje na Tomu Zdravkovića'..
Podsjetimo, Toma Zdravković preminuo je u 52. godini života nakon dugogodišnje borbe s rakom. Iza sebe je ostavio dvoje djece - kćer Žaklinu i sina Aleksandra - te suprugu Gordanu, prije koje se ženio tri puta. Odrastao je u siromaštvu, rano izgubivši roditelje, a životne teškoće oblikovale su njegov jedinstven glas i emotivan stil.
Karijeru je započeo u ranim 20-ima, a svoj prvotni put na estradi gradio je u kafanama i malim klubovima, gdje je stjecao reputaciju boema i majstora osjećaja. Njegove pjesme često su bile autobiografske, prožete tugom, ljubavlju i čežnjom. Bio je poznat po boemskom načinu života i snažnim životnim pričama koje je pretočio u glazbu.
O njemu su ispričane brojne urbane legende, a jedna od njih je ona o njegovoj velikoj ljubavi, pjevačici Silvani Armenulić, kojoj je posvetio legendarne hitove.
Tekstove svojih pjesama uglavnom je pisao sam, a neki od njegovih najvećih hitova pjevaju se još i danas: "Kafana je moja sudbina", "Dva smo sveta različita", "Ej Branka, Branka", "Dotakao sam dno života", "Za Ljiljanu", "Prokleta nedjelja" i "Sliku tvoju ljubim".
Te i mnoge druge pjesme Zagreb će pjevati na koncertu njemu u čast, 28. ožujka 2026., u Areni Zagreb, gdje će nastupiti Dejan Matić, Dragan Kojić Keba, Enes Begović, Milan Topalović Topalko, Nemanja Nikolić i Advina Begić, uz glazbenu pratnju orkestra Miše Mijatovića. Program će obuhvatiti njegove najpoznatije pjesme, izvedene uz poštivanje originala, ali prilagođene koncertnoj atmosferi.
