Danas u 'Kumovima': Kako će Zaglavčani svjedočiti na sudu?

Danas rodbina i prijatelji odlaze na sud dati iskaz u sporu oko skrbništva nad Cvitom. Svjedoci su podijeljeni u mišljenjima na čiju stranu stati, a Anđela i Zvone probijaju led s iskazima.

Najoštriji prema Matiji su Goran i Kata, a Šank pokušava izbjegnuti odgovor na svako pitanje sutkinje. Iako polaže velike nade u njega, Martina bi Frane mogao neugodno iznenaditi. S druge strane, Vesna kasni na svjedočenje jer pokušava dobiti štand od Zdenke.

Cvita nadmudri Snješku dok se igraju skrivača i pobjegne iz kuće. Ivka i Vesna nalete na Grabovca i on im pomaže tražiti je.