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ISTINA O 'POMIRENJU'

Šuškalo se da su se Jelena Karleuša i njen bivši suprug pomirili, evo što on kaže na to

Piše Maša Mai Čigir,
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Šuškalo se da su se Jelena Karleuša i njen bivši suprug pomirili, evo što on kaže na to
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Foto: Instagram
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Duško Tošić oglasio se putem Instagrama povodom glasina o pomirenju njega i Jelene Karleuše. O tome se oglasila i pjevačica, a evo što su rekli

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Bivši nogometaš i bivši suprug srpske pjevačice Jelene Karleuše, Duško Tošić, sinoć se pojavio na Jeleninom nastupu, a nedavno su zajedno proslavili njen rođendan. Upravo su ta dva zajednička pojavljivanja potaknula sve veće glasine o tome da su bivši supružnici na pragu pomirenja.

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Foto: Instagram

Jelena Karleuša već se oglasila povodom tih glasina te ih je demantirala, a njen bivši suprug Duško oglasio se sada putem Instagram storyja.

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Foto: screenshoot/Instagram

- Želim se kratko oglasiti povodom svog dolaska na Jelenin rođendan i nastup, jer su se u javnosti pojavile različite spekulacije o našem odnosu. Došao sam iz poštovanja i kao podrška osobi sa kojom sam proveo veliki dio života i sa kojom imam zajedničke uspomene i naše kćerke. Smatram da je sasvim prirodno da budem uz nju u važnom trenutku, bez obzira na to što se sve izdogađalo i što više nismo supružnici, nadam se da će tako i ostati ubuduće. Kada je riječ o mom emotivnom životu o kojem se u posljednje vrijeme govorilo u javnosti, već neko vrijeme nismo zajedno. Pokušali smo, nije uspjelo i svako je nastavio svojim putem. Povod za moje oglašavanje su brojni pozivi i poruke koje sam dobio, ali i potreba da se o ovome govori jasno i bez prostora za pogrešna tumačenja. Nemam namjeru svoj privatni život dodatno izlagati javnosti, ali smatram da je važno da se neke stvari kažu direktno - napisao je bivši nogometaš.

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- Duško i ja smo u dobrim odnosima zbog djece. Uskoro nam se bliži jako bitan događaj za svakog roditelja, a to je 18. rođendan naše Atine i 17. naše Nike. To je zbog djece koja zaslužuju da im roditelji budu u dobrim odnosima. To je to i ništa više od toga - rekla je pjevačica. 

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