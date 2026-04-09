Obavijesti

Show

Komentari 0
UŽIVA U MIROVINI

Danas u Večeri za 5 kuha strogi Franjo, a gosti očekuju puno!

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
4
Foto: rtl

Od Franje večeras očekujem da je sve na nivou. On je čovjek od iskustva, od manira i vjerujem da će on dio svog iskustva prenijeti i na našu večeru, kaže jedan gost

Admiral

Četvrti dan ovotjedne 'Večere za 5' za ekipu će kuhati njezin najstroži član, strukovni profesor Franjo Požega. Današnji domaćin živi u Našicama gdje uživa u zasluženoj mirovini, a posebno mu je drago provoditi vrijeme u svom vrtu, kuhati i družiti se s prijateljima.

„Nakon 44 godine rada s ljudima, s hranom, u ugostiteljstvu - ja vjerujem da on ovdje ne bi trebao imati problema“, reći će Emilija. Gosti se slažu, nakon Franjinih mnogobrojnih kritika tijekom protekle tri večere, očekuju puno: „Ja danas od Franje očekujem puno. On je stalno kritičan iako uvijek sve pojede“, kaže Manda i dodaje: „Franjo, Franjo, nakon protekle večere - izvolite, zadivite me!“

Foto: rtl

Domaćin, pak, kaže: „Mislim da nije ni izbor hrane ni kvaliteta hrane toliko bitna koliko druženje.“ Franjo svojim gostima priprema jela zanimljivih naziva, pa će tako gosti večeras uživati u predjelu 'Orli u umaku, a nije tartar', glavnom jelu 'Mišić bez funkcije u slanini leži u šumi na toplom' te desert 'Ako je Ćiro trener svih trenera onda je ova dama krema svih krema'.

„Od Franje večeras očekujem da je sve na nivou. On je čovjek od iskustva, od manira i vjerujem da će on dio svog iskustva prenijeti i na našu večeru“, zaključuje Dražen.

Foto: rtl

Hoće li Franjina večera ispuniti očekivanja gostiju - doznajte od 17.50 na RTL-u. Epizoda je dostupna i na platformi Voyo.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
SVE JE JASNO

BISTE LI JE PREPOZNALI?

NOVA EPIZODA

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026