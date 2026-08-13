Danijela Dvornik zabrinula se za svoje koke na otoku Braču: 'Nisu ni izašle iz kokošinjca...'

Na Braču je ovih dana toliko vruće da su čak i kokoši odlučile ostati pod krovom. Danijela Dvornik (59) pokazala je svojim pratiteljima kako izgleda još jedan sparan dan na njezinu imanju u Sutivanu, a temperatura se ondje popela iznad 40 stupnjeva.

Najprije je objavila prizor iz dvorišta i podatak da je vani 38 stupnjeva. No više od same brojke zabrinulo ju je ponašanje njezinih kokoši. Umjesto da šeću imanjem kao inače, sve su ostale skrivene u kokošinjcu.

- Toliko je danas vruće da ni koke nisu izašle iz kokošinjca! Pa sam se zabrinula - napisala je Danijela.

Foto: Instagram

Ubrzo je postalo jasno i zašto. Fotografirala je termometar kod kuće, a na njegovu zaslonu stajala je još viša brojka.

- Toliko je kod mene - kratko je poručila.

Foto: Instagram

Koke su ove godine postale važan dio njezine otočke svakodnevice. Uredila im je kokošinjac, dala im imena, a nedavno napravila i dodatni prostor koji je prozvala njihovom 'malom vilom'. Zato joj nije promaknulo kad su zbog žege odlučile ostati u hladu. Život u Sutivanu Danijela je, pak, planirala puno prije nego što se ondje trajno preselila.

- Ideja o preseljenju u Sutivan postojala je odavno, još otkad sam tu s Dinom dolazila. Uvijek smo govorili da ćemo doći tu živjeti jedan dan - ispričala je ranije za Slobodnu Dalmaciju.

Foto: Instagram

Kuća tad ipak nije bila spremna za život tijekom cijele godine.

- Poslije nekog vremena kuća je bila samo sposobna za ljeto, nije bila napravljena za zimu. Znala sam u sebi da će epizoda sa Zagrebom morati završiti u nekom trenutku. Kuća je bila u užasno lošem stanju, kad uđeš u nju, a puše, ti si na vjetrometini! - prisjetila se.

Foto: Instagram

S vremenom ju je uredila i pretvorila u pravi dom. Nakon preseljenja pričala je i da joj je život na otoku zapravo aktivniji nego u Zagrebu. Biciklom je odlazila do Supetra na trening, vozila đireve od 10 do 20 kilometara, hodala i planinarila te postupno otkrivala Brač.