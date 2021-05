Istina je da Danijela i Petar posljednjih mjeseci primarno žive na odvojenim adresama, kako zbog poslovnih projekata, tako i određenih osobnih razloga, rekla je za Jutarnji list, u ime Danijele Martinović i Petra Graše, Martina Podgorski.

Naime, voditeljica komunikacija Petra Graše time je potvrdila priču o njihovom prekidu koja je šokirala javnost.

Jedan od najskladnijih, ali i najdugovječnijih parova na domaćoj estradi ovime je izgleda stavio točku na kraj svojoj ljubavi.

Petar i Danijala u vezi su bili više od 24 godine no, nikada nisu izrekli sudbonosno da.

- Nisam se ženio, iako sam više od dvadeset godina u vezi. Nije tu riječ o nekoj velikoj odluci da to ne bude tako. Pitanje je li netko u braku ne spada mi pod kategoriju duboke intimnosti, to je pitanje izbora, meni je to kao da pitam nekoga gdje je kupio tenisice. Ne govori mi ništa o kvaliteti ljudi. Govori samo o percepciji vrijednosti. Danijela i ja smo počeli živjeti život zajedno u jednom trenutku i tako se u naš život spontano uvukla čista ljubav. Sve je bilo spontano. Kod nas je ionako sve tako već dvadeset godina - ispričao je Petar svojedobno za Gloriu.

- Živimo dosta slične glazbene živote koji nas vuku na sve strane. I ona mnogo putuje po gažama, a i mene često nema, tako da nas ljudi već godinama ispituju jesmo li uopće zajedno i zašto nismo u braku. Jedino nas to pitaju, a mi na to nemamo odgovor. Nama je to pomalo smiješno jer nas nikad nitko ne pita volimo li se, poštujemo li se, tučemo li se ili se mazimo. Najvažnije je znati jesmo li vjenčani. Jer u našem društvu kad si oženjen, onda si zapravo potvrđen. Mi smo u tom apsurdu uspjeli zadržati intimu, a uopće nije stvar u tome da je skrivamo. Nismo se formalno uklopili u neke zadane okvire, a sve u životu kroz što prolaze ljudi koji su u braku, kao i oni koji nisu, proživljavaju i ove dvije osobe koje se zovu Danijela i Petar - zaključio je.

Glazbenici su svoju vezu oduvijek usješno skrivali od očiju javnosti, a navode o prekidu zasad nisu komentirali. Na naše pozive i dalje ne odgovaraju.

Njegovi bliski prijatelji potvrdili su da je Grašo noć s utorka na srijedu proveo na fešti u Mostaru i da se Danijela trenutno nalazi u Istri. No, vijest o prekidu bila je i njima novost, doznaje Jutarnji list.

- Danijela i Petar prekinuli? Ma daj! Po koji put - rekao je kroz smijeh za Jutarnji jedan splitski glazbenik čime je aludirao na to da je ovaj par, bar prema novinskim natpisima, već puno puta prekidao svoju vezu.