HALJINA S PRIČOM

Danijela Martinović je na Dori zapjevala u haljini u kojoj je na tom natjecanju pobijedila 1998.

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: HRT

Danijela Martinović ponovno je oduševila publiku na Dori 2026., ne samo svojom pojavom kao gošća u programu prve polufinalne večeri, nego i stajlingom koji nosi snažnu modnu i sentimentalnu poruku

Admiral

'Bila je to 1998. godina. Ove godine gošća sam u show programu prve polufinalne večeri Dore u četvrtak, 12.2. Jako se radujem', napisala je Danijela Martinović na svom Instagramu prije dva dana. Oduševila je u revijalnom programu prvog polufinala Dore u kojem je otpjevala svoje najveće hitove.

A posebnu je pažnju privukla i haljinom koja je ista ona u kojoj je pobijedila na Dori 1998. godine 'Neka mi ne svane'.  Nakon toga predstavljala je Hrvatsku u Birminghamu i osvojila je 5. mjesto.

Ovaj komad je istovremeno elegantan i upečatljiv, ukrašen detaljima koji hvataju svjetlost i svakom pokretu daju glamur. Haljina ističe njezinu ženstvenost i bezvremenski modni izričaj te podsjeća da Danijelina karizma i stil nisu izgubili ništa od svoje snage kroz godine.

Foto: HRT

- Ona još uvijek stane u haljinu koju je nosila prije 28 godina - komentirala je Barbara Kolar nakon njezinog nastupa na Dori u četvrtak, a Danijela je priznala kako često mijenja odjeću i voli poklanjati komade, no da ta haljina ima posebno mjesto u njezinom srcu. 

Ovaj stajling pokazuje da i nakon gotovo tri desetljeća klasični komadi mogu zasjati u novom izdanju, a haljina s tolikom poviješću ponovno je osvojila pažnju publike i medija.

