POVRATAK U PROŠLOST

Danijela se prisjetila početaka i podijelila fotku: 'Ovo pamtim. Znate li koja je ovo godina?'

Piše Stela Kovačević,
Danijela se prisjetila početaka i podijelila fotku: 'Ovo pamtim. Znate li koja je ovo godina?'
ARHIVA - Split: Pjevačica Danijela Martinović | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Taj dan sam otišla sama na Rivu. Došla sam do Prokurativa pozdraviti prijatelje koji su imali ljetnu 'gažu'. Pozvali su me na binu onako iz šale, a ja ko ja - popela se i uzela mikrofon, napisala je

Dok se mnogi prisjećaju 2016. godine, Danijela Martinović (54) vratila se malo više u prošlost i objavila fotografiju iz prošlog stoljeća. Uz nju, pitala je pratitelje o kojoj je godini riječ.

- Taj dan sam otišla sama na Rivu. Kupila pizzetu, grickala i šetala se. Mama mi je sašila ovaj kompletić jer mama mi je tada šivala gotovo sve. Došla sam do Prokurativa pozdraviti prijatelje koji su imali ljetnu 'gažu'. Pozvali su me na binu onako iz šale, a ja ko ja - popela se i uzela mikrofon. Bez najave, bez pripreme, bez očekivanja. Taj trenutak pamtim kao tihi podsjetnik da se ono najbitnije  događa točno onda kada treba, točno onako kako treba. Bez plana. Bez forsiranja. Ovo su bili nježni koraci mojih početaka, a to sam tek kasnije saznala. U tom trenutku ja sam bila samo djevojčica koja je sa svojim prijateljima zapivala. Što mislite, koja je ovo godina - stoji u objavi.

Split: Koncert na Pjavi Danijele Martinovic
Split: Koncert na Pjavi Danijele Martinovic | Foto: Ivana Ivanovic/PIXSELL

Ispod objave komentari su se počeli nizati, a najviše pratitelja ovu je fotku svrstalo u osamdesete ili rane devedesete.

Nakon 'nježnih koraka na Prokurativama', Danijela se proslavila kao pjevačica grupe Magazin, imala je i dva uspješna nastupa na Eurosongu, a nakon toga se posvetila solo karijeri u kojoj je stvorila mnoge hitove.

