Danijela se vratila iz užurbanog Zagreba na Brač pa otkrila što ju je dočekalo: 'Duša na mjestu'

Nakon buđenja u rano jutro, kave i malog jutarnjeg razgovora sa vama, pa jutarnje kupovine, onda opet kave na suncu, trebalo je otići u maslinik, baciti pogled što se dešava. Sve je procvalo u ovih 2 tjedna od kada me nije bilo, poručila je Danijela Dvornik (57) u subotu na Instagramu.

Vratila se iz užurbanog Zagreba na Brač, svojim svakodnevnim aktivnostima. Sad joj je duša na mjestu, kaže.

Foto: Instagram

- Zemlja za vrt je stigla, kao i stajsko gnojivo. Nokti su sređeni. Skuhala sam riblji brujet sa palentom za sebe i prijateljicu, udovicu ( samo u mojoj ulici ima 5 udovica i 1 raspuštenica). Trebalo je istrošiti kalorije pa sam se bacila u sređivanje dvora . I eto… subota samo što nije prošla - dodala je uz isječke koji prikazuju njezin dan.

Dvornik je u Zagrebu bila na skidanju dioptrije.

- Pošto me svi pitate kako je prošla operacija i jesam li to učinila. Jesam, kao što vidite nemam naočale i sve vidim. Vozila sam bez naočala - rekla je nedavno na društvenim mrežama.

Foto: Instagram/Screenshoot

Riješila je jednu brigu, a zatim se požalila da se razboljela.

- Situacija: gnojna angina, antibiotici, temperatura 38 i dekica - napisala je Danijela.

- Je*iga, uhvatila me. Boljelo me grlo prije dva dana i pretvorilo se u gnojnu anginu, kako to inače biva kod mene. Pa sam jutros u 5 išla iz Zagreba kako bi stigla do moje doktorice da dobijem antibiotike. Sad imam i temperaturu pa sad ležim. Što da vam kažem... bit će sve okej. Doma sam. Pozdravljam vas, bit će sve dobro - poručila je.

Foto: Instagram