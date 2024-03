Ella Dvornik u dirljivoj objavi se prisjetila svog pokojnog oca: Muškarac u svakom smislu riječi

Ja vam ne mogu riječima opisat koliko meni ovaj čovjek nedostaje. On je bio puno više od oca, bio je brat, prijatelj i mentor. Živio je za to što voli i to ga je ubilo. I kad je umro nisam toliko ni žalila jer znam da je samo živio za to što voli. Sve njegove mane na stranu, ovo je bio muškarac u svakom smislu riječi, rijetki se rode takvi, ovim riječima započela je Ella Dvornik (33) svoju emotivnu objavu na Instagramu.

Naša najpoznatija influencerica na svojim društvenim mrežama podijelila je s fanovima kratki video koji je posvetila ocu Dini Dvorniku. Video je iz 1989. godine u kojem Dino pjeva pjesmu 'Lady' u jednom klubu u Splitu.

POGLEDAJTE VIDEO:

- Toliko sam ponosna što mi je otac bio lik koji je vjerovao u sebe, borio se za nas, koji nije pokleknuo trendu i nije se izdao. Vama je on Dino Dvornik, meni je “tata”. Uvijek je bio najdjetinjastija I najbitnija figura u našim životima. I što god ljudi pričali o njemu on se uvijek izborio za nas. Ovo nije ni čovjek ovo je ljudina i bog. Ispoštovao nas je i na svoje zlo, i držimo ga u srcu zauvijek. Jer prije pjevača on je bio čovjek - i to kakav - nastavila je Ella.

Osvrnula se i na odnos oca i majke.

- Neizmjerno će nam nedostajat, prazninu koju je ostavio nitko neće zamijenit, ali ćemo sve uspoređivat s njim. I da nije bilo moje majke koja ga je toliko voljela i podržavala ne bi bilo ničeg. Drago mi je da sam potekla od to dvoje jer ce me zauvijek podsjećat što je prava ljubav i srodne duše. A one se ne rađaju nego se stvaraju. Vama Romeo i Julija. Meni Dino i Danijela.. zauvijek - zaključila je.

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL/Romano Grozic

Kasnije je u obliku Instagram Storyja podijelila isječak glazbenog spota 'Ljubav se zove imenom tvojim', koju je Dino napisao za njezinu majku, a Danijela je i u spotu.

Foto: Instagram

- Znači moja mama je živjela sve naše snove. Ne samo da je bila s likom kojeg su svi htjeli, nego joj je još napisao pjesmu koja je postala evergreen stoljeća svima i stavio ju je u spot. Znači pobjeda života žena - napisala je u opisu videa.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

U komentarima oglasila se i njezina majka Danijela.

- Dođu ti trenuci kad baš fali... - napisala je ona.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL/ILUSTRACIJA

Inače, Danijela i Dino vjenčali su se u kolovozu 1989. godine, a glazbenik je preminuo 2008. godine.

Foto: Tomislav Miletic/PIXSELL