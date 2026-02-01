Obavijesti

ZAHVALNA JE

Danka iz 'Ljubav je na selu' o ljubavi: Ima tu lijepih pomaka

24sata
Danka iz 'Ljubav je na selu' otkrila je kako se osjeća zahvalno nakon završetka showa, koji joj je bio posebno iskustvo.

- Donio mi je nova poznanstva, lijepa sjećanja i priliku da upoznam sebe - izjavila je za RTL.

IZNENADIT ĆE GA Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'
Sanja iz 'Ljubav na selu' otkrila je jesu li ona i Robert u vezi: 'Veselimo se našem susretu...'

- Dobila sam jako puno pozitivnih komentara. Mogu reći da sam donekle i očekivala, ali i da sam se iznenadila tolikom podrškom - priznaje Danka.

Dodala je kako su joj poruke podrške bile posebno dragocjene, jer su joj ljudi prepoznali iskrenost i energiju koju je unijela u show.

- Drago mi je da su ljudi prepoznali moju iskrenost i energiju te da sam bila svoja, iskrena i bez maski. Prepoznali su da sam bila pravi prijatelj. Drago mi je da mi se javlja jako puno žena i govore mi da sam im inspiracija i motivacija, to mi je nešto najdraže - rekla je.

Iako su joj ljubavni pomaci uvijek prisutni, Danka ističe da će ih zadržati za sebe dok ne bude potpuno sigurna.

- Ostat ću malo intrigantna. Mogu reći da sam mirna, zadovoljna i otvorena za sve što dolazi -  izjavila je i naglasila da se osjeća smireno i pozitivno prema budućnosti.

