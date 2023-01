Dariju se nije svidjela Petra, a ni kuma Olivera: 'Mladenka mi je izgledala neprirodno, fejk'

U slobodno vrijeme bavim se Instagramom, pokazujem svoj privatni život, putovanja i slično, rekla je doktorica Petra Meštrić (29), u showu 'Brak na prvu'. U prijašnjim vezama sve je znalo poći po krivu zato što je Petra imala previše obveza.

- Smatram da ljudi imaju predrasude prema meni, ali one padaju kad me upoznaju. Volim džentlmene, koji se znaju ponašati prema ženama. Volim muškarce koji se trude svaki dan - pojasnila je Petra tip muškarca kojeg želi pred oltarom. Eksperti Iva Stasiow, Sanela Kovačević Nelly te Boris Blažinić spojili su je s muškarcem koji ima 27 godina, a Petrina kuma, Olivera Matijević prokomentirala je da je na prvi pogled mislila da Dario ima 18 godina.

Dario Crnković će, vjeruju eksperti, donijeti promjenu u njezinu životu, malo joj pomoći da se opusti.

- Mislim da će ta konekcija i jednom i drugome ponuditi da pomaknu granice i da vidimo koliko su spremni izaći iz svog stava u ime ljubavi - zaključili su.

Uzbuđena Petra jedva je dočekala odjenuti svoju vjenčanicu: ''U svojoj glavi sam napravila neku zamisao idealnog muškarca. Hoće li se on podudarati, vidjet ćemo''.

- Očekujem da se nešto desi, pogled, osmijeh, nešto interesantno - komentirao je nervozni Dario čekajući svoju buduću suprugu. Kad ju je vidio, ono što se nadao, nije se dogodilo.

- Cura je lijepa na svoj način, ali izgledom nije za mene. Izgleda mi dosta neprirodno, ako to smijem reći - govorio je, a Petra je rekla da joj je bila slatka njegova nervoza.

- Ono u čemu sam jako dobar i što ti mogu ponuditi je jedan 'Sex on the beach' pa poslije toga jedan lagani 'Orgazam'…što se koktela tiče - pokušao je biti humorističan barmen i koktel-majstor Dario u svom zavjetu, no to se baš nije svidjelo Petri, a posebno ne njezinoj kumi Oliveri.

- Da je meni neki dečko pročitao takve zavjete, okrenula bih se iste sekunde i otišla - poručila je kuma Olivera, priznavši da joj nije baš sjeo ni mladoženja, ali ni njegovo društvo. 'Nisam mogao osjetiti neku konekciju, sva je nešto bila fejk', komentirao je Dario svoju novu ženu tijekom zajedničkog fotografiranja.

