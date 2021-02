U srijedu navečer u showu 'Tri, dva, jedan – kuhaj!' vodila se žestoka borba timova, a svaka paralelna jedinica imala je određenu tehniku kuhanja koju je trebala ispuniti. Unatoč početnim problemima pred žiri su stigla vrlo solidna jela.

Predsjednik žirija Tomislav Špiček kandidatima je predstavio novi kulinarski zadatak koji je izazvao nemir među radnim jedinicama. Naime, Mahir i Fatima te Šajeta i Edi imali su poteškoća oko toga što spakirati 'u škartoc', dok su Joško i Jazz te Ivana i Velimir morali smisliti taktiku za jelo 'bez plamenika'. A za radnom jedinicom Miroslave i Nebojše su se vodile rasprave oko toga kako treba jelo pripremiti, nevezano za zadatak. Bez obzira na početne trzavice mentori Željka Klemenčić i Ivan Pažanin bili su ugodno iznenađeni ishodom te su mnoge pohvalili za snalažljivost.

U kategoriji 'bez plamenika' Jazz i Joško žiriju su ponudili brudet od sipe iz pećnice s ječmom, a Banfić i Grgić su pripremili pečenu svinjetinu s gljivama te pire od pečene cikle i manga.

- Ovo je bio izuzetno težak zadatak koji bi i za mene bio izazov. Joško i Jazz, to što ste uzeli sipu i išli na neku varijantu brudeta je za svaku pohvalu. Ta hrabrost, ta ludost i ta energija me oduševljava i drago mi je da je to ispalo tako dobro. Ivana i Velimir, vi ste se poigrali teksturama i okusima, ali sve je dobro i ja sam zadovoljan - pohvalio je oba tima Pažanin pa su tako Joško i Jazz s 25 bodova opet bili za jedan bod bolji od konkurencije.

Idući zadatak bio je 'otkostiti pile', a u tome su se okušale Jozefina i Ksenija, koje su napravile tortilje s piletinom, te Danijela i Josip koji su se odlučili za pohanu piletinu sa šparogama i kus-kusom.

- Jozefina i Ksenija, jako ću pohvaliti vaš tanjur jer vizualno jako dobro izgleda, okusi su dobri, zabavno je, zanimljivo i ukusno, svaka čast. Danijela i Josip, ni vašem jelu ne nalazi manu. Pirove pahuljice su jako hrskave, sočno meso, začini dobri, mislim da možete biti zadovoljni svojim radom - komentirala je zadovoljno Željka. Djevojke su zaradile 26 bodova, a Danijela i Josip ukupno su dobili 24 boda.

Tehniku 'u škartocu' pripremali su Fatima i Mahir te Šajeta i Edi, a na razočaranje Pažanina, oba su para u škartoc spakirala meso, a ne ribu.

- Fatima i Mahir, vaše jelo mi se sviđa, lijepo je začinjeno i tema je odrađena, dok su dečki imali krivi odabir mesa i trebali su to malo drugačije odraditi - kazao je Špiček. Fatima i Mahir od žirija su dobili 23 boda, a dečki su skupili samo 18 bodova te im se sutra ne piše dobro

- S obzirom na situaciju, ovo jelo se zove pretposljednja večera - kazao je u šali Šajeta svjestan njihovog stanja na bodovnoj ljestvici.

Iduća tehnika je bila – 'puniti', pa su Mirela i Ljuba napunile pileće rolice sa špinatom i mozzarellom s pireom od mrkve, a Dario i Marija išli su na bednjansku klasiku – puricu punjenu s mlincima i domaći njoki kao prilog.

- Koja kvaliteta jedenja, topi se u ustima, njoki su savršeni, umak je odličan, čestitam vam, super ste ovo odradili! - pohvalio je Pažanin bednjansku puricu koja se svidjela svima u žiriju.

- Dario i Marija su napravili lijepi tanjur, baš fino i dobro odrađeno, puno bolje nego Ljuba i Mirela, koje su imale jako lijepo servirano jelo, ali možda malo suho meso - komentirao je Špiček. Najbolje jelo večeri žiri je nagradio s visokim ocjenama pa su Dario i Marija veselo slavili tri devetke i visokih 27 bodova, dok su Ljuba i Mirela zaradile 24 boda.

- Mi smo prezadovoljni s ocjenama i danas smo baš vjerovali u sebe - priznali su Dario i Marija.

Posljednji parovi na redu dobili su zadatak – 'blanširati', pa su Miroslava i Nešo blanširali blitvu s krumpirom kao prilog skuši, a Ivana i Aki su blanširali grašak i mrkvu kao prilog svinjetini.

- Ivana i Asmir su se izgubili na kraju samog jela, jednostavno je sve otisku k vragu i to nije dobro izgledalo - prokomentirao je Pažanin njihovo jelo koje nije oduševilo žiri pa se u ovom dvoboju čak nije toliko ni primijetio gaf koji su napravili Miroslava i Nešo.

- Mi nikad nismo skidali glavu i rep kad je riba u pitanju, ali za mene je ovo super tanjur, hrabar odabir namirnice. Miroslava, meni je ovaj vaš umak super, ja sam oduševljen, to baš jako paše i zato čestitam - pohvalio je Pažanin pa je par zaradio 24 boda, dok su Ivana i Aki skupili samo 18 bodova.

Kad su se svi bodovi zbrojili, Šajeta i Edi ispali su najslabiji par u Željkinom timu, a Mahir i Fatima u Pažaninovom timu te se upravo ta dva para sutra bore za ostanak u showu.