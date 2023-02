Dario iz 'Braka na prvu' otkriva: Saša stalno krešti. Iza kamere jedna priča, a ispred neka druga

Kako vrijeme odmiče, Petra i Dario iz 'Braka na prvu' sve su svjesniji svojih razlika, a one ih pomalo i koče. Nakon prvog zajedničkog druženja, Sašine izjave isprovocirale su Darija, koji joj nije ostao dužan, no negativna energija preselila se i u četiri zida.

POGLEDAJTE VIDEO:

To je potaknulo svađu između njih dvoje. Dario je Petri zamjerio to što se još uvijek nije opustila pred kamerama, a ona njemu to što ju proziva zbog ponašanja. Dario se za RTL.hr osvrnuo na njihove razmirice, ali i na Sašino ponašanje.

Foto: RTL

- Zasmetala me njezina negativna energija. Umjesto da se svi upoznamo i zabavljamo, morali smo slušati njezino kreštanje - rekao je Dario iz popularnog showa.

Priznao je i da je svađa između njega i Petre malo narušila njihov odnos.

- U trenucima kada me Saša napadala, očekivao sam od nje neku reakciju tijekom večere. Nisam dobio njezinu podršku i zasmetalo me što je rekla kako je ona neutralna. Pa ja sam ti muž, sigurno ne bih dao na nju da je s njom Saša tako razgovarala - rekao je Dario te nastavio:

Foto: RTL

- U istom smo eksperimentu, moramo si biti podrška i zaštiti jedno drugo. Rekao sam joj da je 'fejk' zato što je iza kamera jedna priča, a ispred kamera druga. To me strašno živcira. u tom razdoblju. Budi to što jesi - tko te voli, voli te, a tko ne, ne. Takav je život.

Foto: RTL

Na kraju je priznao i da je možda i bio malo prestrog prema Petri.

Najčitaniji članci