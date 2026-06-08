Dario iz 'Farme': Još nisam svjestan da sam tata. Bio sam na porodu, svaka čast ženama

Bivši kandidat 'Braka na prvu' i 'Farme' Dario Crnković postao je otac djevojčice Nore. Sada je za RTL podijelio dojmove nakon poroda, a pričao je i o vjenčanju koje planira.

- Još nisam svjestan da sam postao tata. Bio sam na porodu i dobio sam neku perspektivu. Doslovno sam mogao vidjeti sve što se događa, kao da sam bio u National Geographicu. Vidio sam sve i svaka čast ženama. Sve je prošlo dobro, rodila je brzo, u 40-ak minuta - ispričao je Dario.

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Otkrio je kako ga emocije nisu preplavile odmah.

- Kada se beba rodila, prvih pola sata nisam osjećao ništa. Osjećao sam se kao doktor, došlo mi je da čestitam majci, ali onda su me poslije pola sata oprale emocije - priznao je.

Dugo su, kaže, on i djevojka Dea 'pregovarali' oko imena, odlučili su se za ime Nora. Iako je sretan radi prinove, rekao je kako je svjestan da je pred njim izazovno razdoblje.

- Ne znam što misliti o tome kada beba dođe kući. Kada dođeš kući s tom bebom pa to ostane tebi pa plače, a ti ne znaš zašto plače, ali tako je kako je - rekao je.

Ove godine on i djevojka planiraju i vjenčanje, koje je zbog djevojčice sada palo u drugi plan.

- Kada se sve ovo smiri i to će se polako sve izrealiziratii - izjavio je Dario.