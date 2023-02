Dario rasplakao Petru, vrijeđao ju pa nazvao Sašu: 'Takvu curu ne bih nikad ženio, jeftina si...'

U novoj epizodi 'Braka na prvu' tenzije su se povećale između Darija i Petre, koji već neko vrijeme imaju problema u svom bračnom odnosu.

Dan je za bračni par krenuo savršeno, a kasnije su prisustvovali zajedničkoj večeri s ostalim parovima showa. Na početku epizode Dario i Petra pripremali su se za večeru, a Dario je pohvalio Petrin izgled i modnu kombinaciju. Na večeru su stigli prvi, a dok nisu došli ostali kandidati, uživali su u razgovoru.

Foto: RTL

Tijekom večere je Dario hvalio svoju suprugu, šalio se i smijao s njom, a u isto vrijeme je flertao sa Sašom koja je sjedila nasuprot njemu. Dario je dobacio Saši kako bi ju 'maznu', a slične komentare uputio je i suprugi. Njegovo ponašanje izazvalo je neugodnu atmosferu na večeri, a cijelu situaciju komentirao je Tomislav koji je rekao:

- Dario je napravio ogromnu grešku, koja se ne smije dogoditi muškarcu, kad žena nije pored njega, a kamoli kada je žena pored njega. Ne flerta se s drugom ženom, to je nešto što se jednostavno ne radi. On je to učinio i time ponizio Petru.

Foto: RTL

Dario je nastavio dobacivati Saši, a Petra je tad shvatila da između Darija i Saše postoje simpatije pa ga je odvela sa strane kako bi razgovarali.

- Vidim da si u elementu i zabavljaš se. Mene malo zanima, dokle seže tvoja zezancija i gdje je granica tvojoj šali, a koliko je zapravo ozbiljno to između tebe i Saše - upitala ga je Petra na što je on odgovorio:

- Saša mi je na prvu bila atraktivna, cura je zgodna, ali teško da bih se upuštao u to.

Foto: RTL

Razgovor je završio dobro te su se vratili na večeru. Dario je nastavio s neumjesnim komentarima upućenim Saši i Petri, što je njegovu suprugu naljutilo.

- Smetaju mi tvoji komentari. To mi izrazito smeta. To me vrijeđa. To nije pristojno - rekla je Petra.

- Zašto tu glumiš doktoricu, a kod kuće je druga priča - odgovorio je Dario.

Foto: RTL

- Imala sam osjećaj kao da mi to netko dobacuje s ulice, nije mi to način na koji bi mi se moj muž trebao obraćati. Pogotovo ne u javnost - priznala je Petra.

U njihovu raspravu uključili su se i Andrea i Marko koji su sjedili nasuprot njima.

- Ružno mi je kad se muškarac na taj način razgovara sa ženom, bilo kojom, a pogotovo nekom koja je prema njemu fer i korektna i koja ga poštuje - rekla je Andrea, a Petra je u jednom trenutku napustila stol.

Foto: RTL

Otišli su kući, ali njihova rasprava nije završila.

- Spojili su seljaka i sponzorušu - započeo je Dario.

- Ti meni sad govoriš da sam sponzoruša, ja tebi nikad nisam rekla da si seljak, ja tebe nikad nisam vrijeđala - rekla mu je Petra, a Dario dodao:

- Iskreno, ja sam mogao takvu ženu naći na svakom ćošku. Napucane botoksom, usne, takvih ima koliko hoćeš, ako ćemo iskreno.

- Ja sam ja, koliko god me nisko udarali, neću vratiti istom mjerom. To govori više o njemu nego o meni - priznala je Petra.

Foto: RTL

- Sve takve cure kao što si ti i tvoje prijateljice, ja svake subote vidim u noćnim klubovima. Ja takvu curu nikad ne bih ženio, to su za mene jeftine žene. Imaš 27 godina i 'tučeš' se botoksom u čelo. Ti nisi žena za mene - priznao je Dario.

- Ja ti želim da u životu nađeš muškarca koji će ti otvoriti vrata - dodao je.

Foto: RTL

Nakon rasprave Dario je nazvao Sašu i pitao ju može li prespavati kod nje, a ona ga je odbila i rekla da ne može dijeliti prostor ni s kim. Naposljetku je rekao da ide u hotel sa Sašom. Petra se nakon svega rasplakala.

Foto: RTL

- S jedne strane mi je žao jer u showu nisam pronašla osobu koju sam htjela. Ušla sam s očekivanjima da ću pronaći muškarca za sebe i s kojim ću imati neku lijepu priču, ali to se nije dogodilo. Zbog toga mi je žao. Nije mi žao jer sam upoznala stvarno prekrasne ljude ovdje i prijatelje. Nije mi žao ni što sam Darija upoznala, samo bih voljela da sam ga upoznala na drugačiji način. Žao mi je samo što je to tako završilo - rekla je Petra kroz suze.

Foto: RTL

- Nije mi žao, ali da je moglo bit bolje, moglo je - zaključio je Dario.

Najčitaniji članci