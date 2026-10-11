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Slavni su i uspješni, ali jeste li znali da su u rodu? Ova braća i sestre osvojili su Hollywood

Neki su zajedno odrastali pred kamerama, drugi su krenuli potpuno različitim putevima, no svima je zajedničko da su ostvarili zavidne karijere. Od braće Hemsworth do sestara Olsen, donosimo pregled najpoznatijih braće i sestara iz svijeta slavnih
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Hollywood je prepun slavnih obitelji u kojima se talent, čini se, prenosi s generacije na generaciju. Dok su neki braća i sestre zajedno zakoračili u svijet showbusinessa, drugi su godinama gradili vlastite karijere, a publika često nije ni znala da su u rodu. Među njima su oskarovci, glazbene zvijezde, uspješni modeli i neka od najprepoznatljivijih lica filmske industrije. U galeriji provjerite tko je među najpoznatijim holivudskim braćama i sestrama. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
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Hollywood je prepun slavnih obitelji u kojima se talent, čini se, prenosi s generacije na generaciju. Dok su neki braća i sestre zajedno zakoračili u svijet showbusinessa, drugi su godinama gradili vlastite karijere, a publika često nije ni znala da su u rodu. Među njima su oskarovci, glazbene zvijezde, uspješni modeli i neka od najprepoznatljivijih lica filmske industrije. U galeriji provjerite tko je među najpoznatijim holivudskim braćama i sestrama. | Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
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