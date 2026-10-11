Slavni su i uspješni, ali jeste li znali da su u rodu? Ova braća i sestre osvojili su Hollywood

Neki su zajedno odrastali pred kamerama, drugi su krenuli potpuno različitim putevima, no svima je zajedničko da su ostvarili zavidne karijere. Od braće Hemsworth do sestara Olsen, donosimo pregled najpoznatijih braće i sestara iz svijeta slavnih
Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu
Hollywood je prepun slavnih obitelji u kojima se talent, čini se, prenosi s generacije na generaciju. Dok su neki braća i sestre zajedno zakoračili u svijet showbusinessa, drugi su godinama gradili vlastite karijere, a publika često nije ni znala da su u rodu. Među njima su oskarovci, glazbene zvijezde, uspješni modeli i neka od najprepoznatljivijih lica filmske industrije. U galeriji provjerite tko je među najpoznatijim holivudskim braćama i sestrama.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Hollywood je prepun slavnih obitelji u kojima se talent, čini se, prenosi s generacije na generaciju. Dok su neki braća i sestre zajedno zakoračili u svijet showbusinessa, drugi su godinama gradili vlastite karijere, a publika često nije ni znala da su u rodu. Među njima su oskarovci, glazbene zvijezde, uspješni modeli i neka od najprepoznatljivijih lica filmske industrije. U galeriji provjerite tko je među najpoznatijim holivudskim braćama i sestrama. |
Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Hollywood je prepun slavnih obitelji u kojima se talent, čini se, prenosi s generacije na generaciju. Dok su neki braća i sestre zajedno zakoračili u svijet showbusinessa, drugi su godinama gradili vlastite karijere, a publika često nije ni znala da su u rodu. Među njima su oskarovci, glazbene zvijezde, uspješni modeli i neka od najprepoznatljivijih lica filmske industrije. U galeriji provjerite tko je među najpoznatijim holivudskim braćama i sestrama.
| Foto: Fredrik Varfjell/NTB/profimedia
Braća Baldwin jedna su od najpoznatijih glumačkih obitelji u Hollywoodu, a sva četvorica ostvarila su karijere pred kamerama. Najstariji Alec Baldwin ujedno je i najpoznatiji, zahvaljujući ulogama u filmovima "Beetlejuice", "The Departed" i popularnoj seriji "30 Rock", za koju je osvojio brojne nagrade.
| Foto: Ramsay de Give/REUTERS
Njegova mlađa braća Daniel, William i Stephen također su se proslavila tijekom osamdesetih i devedesetih godina. William je poznat po filmovima "Backdraft" i "Sliver", Stephen po kultnom filmu "The Usual Suspects", dok je Daniel glumio u seriji "Homicide: Life on the Street". Obitelj Baldwin danas ima i novu generaciju slavnih, a Stephenova kći Hailey Bieber uspješna je manekenka i supruga glazbenika Justina Biebera.
| Foto: (C)Steven Bergman
Chris, Liam i Luke Hemsworth također su među najpoznatijom braćom u Hollywoodu, a sva trojica rođena su u Australiji. Najveću međunarodnu slavu stekao je Chris, zahvaljujući ulozi Thora u Marvelovim filmovima, dok je njegov mlađi brat Liam osvojio publiku ulogom Galea Hawthornea u filmskom serijalu "Igre gladi". Najstariji brat Luke također je uspješan glumac, a gledatelji ga najbolje poznaju po ulozi Ashleyja Stubbsa u popularnoj seriji "Westworld".
| Foto: nph/NordPhoto/PIXSELLNordPhoto/PIXSELL
Iako su sva trojica izgradila zasebne karijere, često se zajedno pojavljuju na javnim događanjima, a poznati su i po međusobnim šalama i bliskom odnosu.
| Foto: Jas Lehal Media Assignments/PRES
Jake i Maggie Gyllenhaal odrasli su u obitelji povezanoj s filmskom industrijom, a oboje su ostvarili impresivne glumačke karijere. Jake je poznat po filmovima "Donnie Darko", "Brokeback Mountain" i "Nightcrawler", dok je njegova starija sestra Maggie ostvarila zapažene uloge u filmovima "Secretary" i "The Dark Knight".
| Foto: OConnor/AFF-USA.com
Maggie se uspješno okušala i u režiji, a brat i sestra zajedno su glumili u kultnom filmu "Donnie Darko".
| Foto: Press Association/PIXSELL/Jasen Vinlove/REUTERS
Dakota i Elle Fanning odrasle su pred kamerama, a obje su još kao djevojčice pokazale izniman glumački talent. Starija Dakota proslavila se ulogom u filmu "Ja sam Sam", dok je Elle međunarodnu prepoznatljivost stekla zahvaljujući filmovima "Maleficent" i seriji "The Great".
| Foto: Rocco Spaziani
Iako su se tijekom karijere često uspoređivale, sestre su izgradile različite glumačke identitete i ostale vrlo bliske.
| Foto: DANIEL COLE/REUTERS
Mary-Kate i Ashley Olsen postale su svjetski poznate još kao bebe zahvaljujući seriji "Puna kuća", a tijekom djetinjstva izgradile su pravo poslovno carstvo. Kasnije su se povukle iz glume i posvetile modi, dok je njihova mlađa sestra Elizabeth krenula njihovim stopama u filmskoj industriji.
| Foto: Graylock/Press Association/PIXSELL
Danas je Elizabeth najpoznatija po ulozi Wande Maximoff, odnosno Scarlet Witch, u Marvelovu filmskom svijetu.
| Foto: Instagram/ kolaž
Ben i Casey Affleck odrasli su u Massachusettsu, a obojica su ostvarila velike uspjehe u Hollywoodu. Ben je osvojio Oscara za scenarij filma "Dobri Will Hunting" te kao producent filma "Argo", koji je i režirao, dok je njegov mlađi brat Casey osvojio Oscara za glavnu mušku ulogu u filmu "Manchester by the Sea".
| Foto: PA/PIXSELL
Braća su tijekom godina nekoliko puta surađivala na filmskim projektima.
| Foto: LUCY NICHOLSON/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL
Kate i Oliver Hudson djeca su slavne glumice Goldie Hawn i glazbenika Billa Hudsona, a odrasli su uz majčina dugogodišnjeg partnera Kurta Russella. Kate je ostvarila uspješnu filmsku karijeru, posebno zahvaljujući romantičnim komedijama i filmu "Korak do slave", dok je Oliver poznat po televizijskim serijama "Rules of Engagement" i "Nashville".
| Foto: OConnor
Brat i sestra zajedno vode i podcast "Sibling Revelry", u kojem otvoreno razgovaraju o obitelji i privatnom životu.
| Foto: Hahn Lionel
Rooney i Kate Mara dvije su uspješne holivudske glumice koje dolaze iz bogate i utjecajne američke obitelji povezane s profesionalnim američkim nogometom. Rooney je međunarodnu slavu stekla filmom "The Girl with the Dragon Tattoo", dok je njezina starija sestra Kate poznata po serijama "House of Cards" i "American Horror Story".
| Foto: Alessia Paradisi/Press Association/PIXSELL
Unatoč zajedničkom prezimenu i sličnim karijerama, mnogi gledatelji nisu odmah povezali da su njih dvije sestre.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Zooey i Emily Deschanel godinama su bile među najprepoznatljivijim televizijskim glumicama. Zooey je osvojila publiku ulogom Jessice Day u humorističnoj seriji "New Girl", dok je njezina starija sestra Emily, koja inače danas slavi 50. rođendan, čak 12 sezona glumila doktoricu Temperance Brennan u kriminalističkoj seriji "Bones".
| Foto: pixsell/ilsutracija
Osim glume, Zooey se uspješno bavi i glazbom, a sestre su odrasle u obitelji snažno povezanoj s filmskom industrijom.
| Foto: Reuters/Pixsell - ILUSTRACIJA
Owen i Luke Wilson među najpoznatijom su holivudskom braćom, posebno zahvaljujući brojnim komedijama u kojima su tijekom godina glumili. Owen je poznat po filmovima "Lovci na djeveruše" i "Zoolander", dok je Luke ostvario zapažene uloge u filmovima "Plavuša s Harvarda" i "Old School".
| Foto: Martin Rickett
Zajedno su nastupili u nekoliko filmova, među kojima su "Bottle Rocket" i "The Royal Tenenbaums". Imaju i starijeg brata Andrewa, koji se također bavi glumom.
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS
Gigi i Bella Hadid među najpoznatijim su svjetskim manekenkama, a obje su tijekom karijere surađivale s najvećim modnim kućama. Kćeri su bivše manekenke Yolande Hadid i poduzetnika Mohameda Hadida, a svjetsku slavu stekle su pojavljivanjem na modnim pistama, naslovnicama časopisa i velikim kampanjama.
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Njihov mlađi brat Anwar također se bavio modelingom, pa se obitelj Hadid često naziva jednom od najpoznatijih u modnoj industriji.
| Foto: BRENDAN MCDERMID/REUTERS
Billie Eilish i njezin stariji brat Finneas O'Connell jedan su od najuspješnijih glazbenih tandema svoje generacije. Finneas je godinama njezin glavni glazbeni suradnik, producent i koautor brojnih hitova, a zajedno su osvojili niz Grammyja te dva Oscara za pjesme "No Time to Die" i "What Was I Made For?".
| Foto: DANIEL COLE
Njihova suradnja započela je u obiteljskom domu, gdje su snimali prve pjesme koje su Billie kasnije pretvorile u svjetsku zvijezdu.
| Foto: MIKE BLAKE/REUTERS
Joaquin i River Phoenix odrasli su u brojnoj obitelji, a obojica su još kao dječaci počela glumiti. River je tijekom osamdesetih i početkom devedesetih bio jedna od najvećih mladih holivudskih nada, poznat po filmovima "Stand by Me" i "My Own Private Idaho".
| Foto: Profimedia/dpa/Pixsell
Njegova iznenadna smrt 1993. godine, u dobi od samo 23 godine, potresla je Hollywood. Joaquin je kasnije izgradio iznimno uspješnu karijeru i osvojio Oscara za glavnu ulogu u filmu "Joker".
| Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS/PIXSELL/REUTERS/PIXSELL