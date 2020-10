Na pitanje za\u0161to ba\u0161 Zorica Kond\u017ea, Baki\u0107 ka\u017ee:

- Moje sje\u0107anje se\u017ee tamo negdje sredinom osamdesetih godina kad sam zavolio grupu Stijene i neizmjerno sam cijenio taj vokal. Po Zorici sam zapravo ocjenjivao druge vokale, htio sam dugo tu suradnju i jako sam sretan \u0161to smo uspjeli.\u00a0S Tamarom je prokomentirao i zvuk Nashvillea koji je prisutan i kroz suradnju s jednim od najcjenjenijih teksa\u0161kih glazbenika:

- Posudili smo ameri\u010dkog glazbenika iz Texasa, poslali smo trake i snimio je pedal steel guitar. Tommy Detamore sudjelovao je u stvaranju velikog broja country hitova u SAD-u.\u00a0

Zoran Jaeger Jex iz Bastardza ispri\u010dat \u0107e u \u010detvrtak sve o novoj pjesmi '\u0160to je svijet bez ljubavi'.

- Pjesma je nastala u ku\u0107nim studijima za vrijeme lockdown-a, rodila se neka ideja i radilo se na tome. Mario Huljev i ja smo prijatelji i suradnici ve\u0107 dugi niz godina, jedan od najzna\u010dajnijih projekata je na\u0161 slu\u017ebeni Dino Dvornik tribute band i tako je do\u0161lo do suradnje na ovoj pjesmi. \u00a0

Najavio je i kompilacijski album.

- Ove godine slavimo tridesetu godi\u0161njicu grupe Bastardz, ujedno je ove godine i 25. godi\u0161njica na\u0161eg prvog diskografskog izdanja. Povodom toga spremamo kompilacijski album, vrlo uskoro \u0107e i to iza\u0107i pod nazivom Bastardz 30.

Na samom kraju tjedna sti\u017eu\u00a0 Meritasice. Ispri\u010dale su sve o novoj pjesmi' Taj dan'.

- Po\u010dela sam komponirati pjesmu prije \u010detiri godine, pjesma je tra\u017eila svoje vrijeme, a tada smo zaglavili u nekom projektu i htjela sam ne\u0161to drugo snimiti. U me\u0111uvremenu smo imali i druge pjesme i jednostavno se trebalo dogoditi tako. Kod nas se \u010desto doga\u0111a da neke pjesme trebaju svoje vrijeme da ugledaju svijetlo dana -\u00a0rekla je Anita Valo. Spot je radila Mare Milin, a Meri je objasnila za\u0161to ba\u0161 Mare.

- Mare Milin nas je slikala na po\u010detku kada smo radili prvi album. Pro\u0161lo je vi\u0161e od 20 godina i jo\u0161 uvijek dobro sura\u0111ujemo. S njom smo snimili nekoliko zadnjih video spotova. Ovaj put je htjela odrije\u0161ene ruke i ona je to divno napravila.\u00a0

U PopRock.hr-u ovaj se tjedan predstavljaju\u00a0i nove pjesme Tadeja, sastava Akvarel, Zid, dua The Blondes i novu pjesme Kre\u0161e Bengalke. Osim toga saznat \u0107emo sve o Nemanjinom nadolaze\u0107em koncertu, pripremama i prijavama za Zagreba\u010dki festival, pogledati novi spot Gorana Bareta i Majki, Maje Posavec i saznati koji nas idu\u0107i dokumentarac u sklopu serijala 'A Porina dobiva...' \u010deka ovu nedjelju.

Dobitnici Porina, najzvu\u010dnija i najpoznatija imena pop, rock, zabavne i etno glazbe, ali i nova i mlada imena glazbene scene koja se tek 'probijaju', sve su to stalni gosti ove glazbene emisije koju od ponedjeljka do petka vode Tamara Loos i Ermin Preljevi\u0107.

Darko Bakić: Sretan sam zbog suradnje sa Zoricom Kondžom

U studio PopRock.hr-a stižu mnogi domaći glazbenici koji će gledati nove spotove i preslušavati pjesme. Darko Bakić snimio je duet sa Zoricom Kondžom i zadovoljan je izvedbom

<p>U studio PopRock.hr-a ovaj tjedan stižu pocket palma,<strong> Davor Hrvoj</strong>, Buđenje, Bastardz i Meritas. Preslušavat će se nove pjesme, gledati novi spotovi, istražiti kako je došlo do zanimljivih glazbenih suradnji, a saznat će se i sve o nadolazećem Zagrebačkom festivalu. Na kraju tjedna Meritasice su pripremile svirku uživo. Program se može gledati od ponedeljka do petka uživo, od 19:30h na HTV2.</p><p>Anja iz pocket palme u PopRock.hr-u večeras predstavlja njihovu novu pjesmu 'Najbolje za nas'.</p><p>- Imamo jako puno stvari koje nas čekaju, a ova pjesma je bila bonus track na albumu. Međutim, na našim koncertima ju publika zaista voli pa smo ju odlučili i digitalno objaviti - objasnila je Anja i najavila da je 90 posto novog albuma već gotovo. Ispričat će i sve o projektu Femme Nouvelle:</p><p>- Za projekt Femme Nouvelle sam imala puno pjesama, ali zadnja je bila najbolja. Moja prijateljica piše na francuskom i onda smo zajedno napravile pjesmu na francuskom. Ona je recitirala, a ja sam napisala instrumental, odlično je to ispalo. </p><p><strong>Davor Hrvoj</strong> stiže u utorak u PopRock.hr kako bi ispričao sve o Jazz.hr-u.</p><p>- Jazz.hr je projekt Hrvatskog društva skladatelja, to su dva festivala - jesenski i proljetni te ciklus jazz koncerata, ali tu je i portal jazz.hr na kojem objavljujemo sve što se događa u Hrvatskoj vezano za jazz - pojasnio je Hrvoj. Najavit će i proslavu tridesetog rođendana Jazz.hr-a:</p><p>- Proslava će biti 9. studenog, a svirat će Matija Dedić. </p><p>Objasnio je i važnost glazbenih radionica koje su u tijeku:</p><p>- Jako su nam važne te radionice zbog toga što na našoj glazbenoj akademiji i dalje nema jazz odjela. Puno toga se može naučiti.</p><p>Tijekom gostovanja Davor Hrvoj ispričao je i svoje iskustvo iz Kine te čime je taj posjet rezultirao:</p><p>- Bio sam pozvan u Kinu prije nekoliko godina na jedno studijsko putovanje, bio sam predstavnik HDS-a i Jazz.hr-a. Tamo sam imao puno sastanaka pa sam uspio dogovoriti da kineska delegacija kulturnjaka dođe u Zagreb na showcase. Poslije toga su svi glazbenici koji su nastupili na showcase-u bili pozvani na kineske turneje. Iznimno sam ponosan na to i smatram da tako pomažemo glazbenicima u Hrvatskoj. </p><p><strong>Darko Bakić</strong> iz Buđenja točno na sredini tjedna dolazi nam predstaviti njihovu pjesmu 'Svađa' koju su snimili sa <strong>Zoricom Kondžom </strong>(60). </p><p>- Ovu pjesmu imamo na albumu u dvije verzije, osjećao sam da te verzije nisu ostvarile svoj puni potencijal, pa sam poslao te verzije Zorici i ona je jako pohvalila tekst i pjesmu. Zamolio sam ju za duet i ona je pristala -ispričao je Bakić kako je došlo do ove suradnje.</p><p>Na pitanje zašto baš Zorica Kondža, Bakić kaže:</p><p>- Moje sjećanje seže tamo negdje sredinom osamdesetih godina kad sam zavolio grupu Stijene i neizmjerno sam cijenio taj vokal. Po Zorici sam zapravo ocjenjivao druge vokale, htio sam dugo tu suradnju i jako sam sretan što smo uspjeli. S Tamarom je prokomentirao i zvuk Nashvillea koji je prisutan i kroz suradnju s jednim od najcjenjenijih teksaških glazbenika:</p><p>- Posudili smo američkog glazbenika iz Texasa, poslali smo trake i snimio je pedal steel guitar. Tommy Detamore sudjelovao je u stvaranju velikog broja country hitova u SAD-u. </p><p><strong>Zoran Jaeger Jex</strong> iz Bastardza ispričat će u četvrtak sve o novoj pjesmi 'Što je svijet bez ljubavi'.</p><p>- Pjesma je nastala u kućnim studijima za vrijeme lockdown-a, rodila se neka ideja i radilo se na tome. Mario Huljev i ja smo prijatelji i suradnici već dugi niz godina, jedan od najznačajnijih projekata je naš službeni Dino Dvornik tribute band i tako je došlo do suradnje na ovoj pjesmi. </p><p>Najavio je i kompilacijski album.</p><p>- Ove godine slavimo tridesetu godišnjicu grupe Bastardz, ujedno je ove godine i 25. godišnjica našeg prvog diskografskog izdanja. Povodom toga spremamo kompilacijski album, vrlo uskoro će i to izaći pod nazivom Bastardz 30.</p><p>Na samom kraju tjedna stižu Meritasice. Ispričale su sve o novoj pjesmi' Taj dan'.</p><p>- Počela sam komponirati pjesmu prije četiri godine, pjesma je tražila svoje vrijeme, a tada smo zaglavili u nekom projektu i htjela sam nešto drugo snimiti. U međuvremenu smo imali i druge pjesme i jednostavno se trebalo dogoditi tako. Kod nas se često događa da neke pjesme trebaju svoje vrijeme da ugledaju svijetlo dana - rekla je <strong>Anita Valo</strong>. Spot je radila<strong> Mare Milin</strong>, a Meri je objasnila zašto baš Mare.</p><p>- Mare Milin nas je slikala na početku kada smo radili prvi album. Prošlo je više od 20 godina i još uvijek dobro surađujemo. S njom smo snimili nekoliko zadnjih video spotova. Ovaj put je htjela odriješene ruke i ona je to divno napravila. </p><p>U PopRock.hr-u ovaj se tjedan predstavljaju i nove pjesme Tadeja, sastava Akvarel, Zid, dua The Blondes i novu pjesme Kreše Bengalke. Osim toga saznat ćemo sve o Nemanjinom nadolazećem koncertu, pripremama i prijavama za Zagrebački festival, pogledati novi spot Gorana Bareta i Majki, Maje Posavec i saznati koji nas idući dokumentarac u sklopu serijala 'A Porina dobiva...' čeka ovu nedjelju.</p><p>Dobitnici Porina, najzvučnija i najpoznatija imena pop, rock, zabavne i etno glazbe, ali i nova i mlada imena glazbene scene koja se tek 'probijaju', sve su to stalni gosti ove glazbene emisije koju od ponedjeljka do petka vode <strong>Tamara Loos</strong> i <strong>Ermin Preljević</strong>.</p>