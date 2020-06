Darko Lazić 'pršti' od tetovaža, a ismijavali su ga zbog one na prsima: Potkrala mu se greška?

<p>Srpski pjevač <strong>Darko Lazić </strong>(28) poznat je po brojnim tetovažama, a jedna od prvih koju je napravio bio je crtež Jokera, i to na desnoj nozi.</p><p>Folker je za vrijeme najveće ljubavi s bivšom suprugom <strong>Anom Sević</strong> (34) na grudima istetovirao njezin datum rođenja, kao i datum rođenja njihove zajedničke kćeri<strong> Lorene</strong>. </p><p>Ipak, fanovi su ga tada ismijavali jer su mislili da je riječ o 'tetovažama s greškom', s obzirom na to da je iza rimskih brojeva stavio točke. No kada je u pitanju hrvatski pravopis, točke se stavljaju iza svih rednih brojeva, uključujući i rimskih.</p><p>Nakon raspada braka, bivši supružnici uplovili su u nove veze, a Darko je tada uklonio tetovažu posvećenu Ani, piše <a href="https://www.kurir.rs/stars/3478281/darku-lazicu-telo-skoro-celo-u-tetovazama-jednu-je-posvetio-bivsoj-a-svi-su-mu-se-zbog-ovoga-smejali-foto">Kurir</a>.</p><p>S obzirom na to da folker tetovaže posvećuje dragim ljudima, svojoj kumi i pjevačici <strong>Andreani Čekić</strong> (35) posvetio je tetovažu 'Moj kum, moja krv'. Nakon nekoliko dana i ona je napravila tetovažu na podlaktici s istom porukom za Darka.</p><p>Nakon teške prometne nesreće koju je imao, pjevač je na engleskom jeziku istetovirao: 'Nikad ne odustaj', a između datuma i rečenice je ilustracija pulsa. Također, istetovirao je i riječ 'Majko'.</p><p>Jedna od posljednjih tetovaža koju je napravio posvećena je njegovom sinu <strong>Alekseju</strong> kojeg ima sa zaručnicom <strong>Marinom Gagić</strong> (20).</p>