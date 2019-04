Darko Lazić se ozlijedio: Nogu sam 'zeznuo', umirem od boli

Folk pjevač Darko Lazić (27) imao je tešku prometnu nesreću u listopadu prošle godine od koje se već mjesecima oporavlja. Sad je tijekom spavanja ozlijedio nogu koja mu je operirana jer nije poštovao upute liječnika kako da spava, prenosi Kurir.

- Imao sam velike bolove. Ozlijedio sam nogu, nemam pojma ni sam kako. Nezgodno sam spavao, okrenuo sam se na stranu na koju ne smijem. Probudio sam se i umirao od bolova. Uzimao sam lijekove, nisu mi pomagali - ispričao je pjevač.

Foto: Instagram

Liječnici su pjevaču savjetovali da pazi na nogu dok se u potpunosti ne oporavi. Osim prilikom kretanja, treba paziti i dok spava.

Foto: Instagram

Darko s nestrpljenjem čeka dan kada će ponovno samostalno hodati i vratiti se normalnom životu. Ipak, svakodnevno ima bolove.

- Darko pokušava voditi normalan način života, ali daleko je to od onog stanja koje je bilo prije nesreće. On je imao teške operacije i to je ostavilo posljedice na organizam. Odlazi na redovne kontrole, ima terapiju i vodi računa o povrijeđenoj nozi. Svaka ozljeda mogla bi biti opasna, a svaki i najmanji trzaj i udarac Darko osjeća kroz neopisivu bol - ispričao je prijatelj pjevača.