Darko Tomičić ostavio je posao i počeo crtati hitove: Animirani je spot radio čak i za Toma Jonesa

Foto: Privatni album/PROMO

Kao glavni animator radio je na crtićima iz ranijih 2000-ih 'Kipper the dog' i 'Angelina balerina', također s mađarskim studijem, a animiranu seriju 'Little Who Who' radio je samostalno 2020. godine

Sjećate li se legendarne reklame 'Vratija se Šime' za sardine? Pa, za simpatičnog lika u prugastoj majici i velikim brkovima djelomično je zaslužan animator Darko Tomičić. Iako nije sam osmislio lik, animacija je složeni proces pa je tako Darko 'pokrenuo' crtež Šime, objašnjava nam.