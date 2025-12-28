FOTO Pogledajte kako izgleda vila koju je kupila Severina

Luksuzna vila prodavala se na Njuškalu za 1,5 milijuna eura. Kuća je smještena u mirnoj uličici, na uređenoj okućnici površine 1700 kvadrata, s predivnim pogledom na Medvednicu. U oglasu je i stajao opis vile...
Stambeni dio 390 kvadrata podijeljen je na dvije cjeline.
| Foto: Njuškalo
Foto: Njuškalo
| Foto: Njuškalo
Prizemlje dvosoban stan 80 kvadrata koji se sastoji od boravka s kuhinjom i blagovaonicom, spavaće sobe, kupaonice, ostave i toaleta.
| Foto: Njuškalo
Dvoetažan stan 310 kvadrata koji se sastoji od velikog dnevnog boravka s terasom, kuhinje s odvojenim prostorom za blagovanje iz kojih se izlazi na drugu terasu i u vrt, ostave, vinoteke, spavaće sobe s garderobom i kupaonicom, toaleta, te na drugoj etaži dvije spavaće sobe koje imaju izlaz u vrt i kupaonice – stajalo je u opisu objekta
| Foto: Njuškalo
A koliko je elitan prostor najbolje govori gospodarski dio objekta koji ima i lift.
| Foto: Njuškalo
Gospodarski dio 250 kvadrata visine stropa četiri metra, koji se sastoji od tri prostrane garaže, vinskog podruma, konobe s kaminom, toaleta te lifta – navode.
| Foto: Njuškalo
Na slikama koje je Severina podijelila iz svog budućeg novog doma vidi prostor u kojem će zidovi tek dobiti svoj sjaj, a još uvijek se vidi knauf kao i vodootporne ploče koje je za sada ukrasila crvenim vijencima i slamom
| Foto: Instagram
Da je riječ o kući koja se prodavala na Njuškalu otkriva cijev od dimnjaka na kraju prostorije i specifični krugovi na plafonu na mjestu gdje se nalaze stepenice koje vode do daljnje etaže.
| Foto: Instagram
Nekada je to bio dnevni boravak s kaminom i bajkovitim pogledom na terasu, a trenutačno je ispunjen slamom i crvenim božićnim vijencima koji nagovještaju Severininu novu životnu etapu.
| Foto: Instagram
