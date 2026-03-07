David Copperfield pozdravlja se od kazališta nakon 25 godina

Slavni iluzionist David Copperfield (69) najavio je da će 30. travnja posljednji put nastupiti u hotelu MGM Grand u Las Vegasu, čime završava njegovih 25 godina nastupa koji su obilježili svijet zabave. Odlazak mađioničara koji označava kraj jedne ere, dolazi u trenutku kada se ponovno propituju njegove veze s osuđenim seksualnim prijestupnikom Jeffrey Epsteinom.

Odlazak takve zvijezde velik je udarac za MGM, budući da je njegov show predstavljao stabilan i siguran izvor prihoda koji je punio dvoranu kapaciteta 740 mjesta i do petnaest puta tjedno. Četvrt stoljeća Copperfield je bio sinonim za magiju kroz čiju predstavu u MGM Grandu je prošlo više od sedam milijuna posjetitelja iz cijelog svijeta. U pisanoj izjavi objavljenoj na društvenim mrežama, Copperfield se zahvalio timu i publici.

- Želim se osvrnuti na ovu prekretnicu te zahvaliti nevjerojatnom timu u MGM-u i mojoj ekipi koja je doslovno svake večeri stvarala čaroliju dijeleći čudo s više od sedam milijuna ljudi iz svih zemalja svijeta - naveo je.

Foto: Christina Horsten/DPA

Iz MGM-a su se oglasili priopćenjem u kojem mu žele 'svaki uspjeh u sljedećem poglavlju njegovog putovanja', no nisu odgovorili na pitanja je li prekid suradnje povezan s nedavnim kontroverzama. Ipak, objava o završetku rezidencije uslijedila je svega nekoliko tjedana nakon što su objavljeni novi dokumenti iz tzv. 'Epsteinovih spisa'. U njima su otkriveni interni dopisi FBI-a iz 2007. godine, koji pokazuju da su istražitelji ispitivali 'vezu' između Copperfielda i Epsteina kako bi utvrdili jesu li 'dijelili sklonost prema maloljetnicama' i upućivali žrtve jedan drugome.

Ta istraga na kraju je zatvorena bez podizanja optužnice. Jedan od agenata FBI-a kasnije je u e-mailu naveo kako je slučaj odbačen jer je tužiteljstvo bilo 'slabo i zastrašeno financijskim resursima Copperfielda'. Njegovi odvjetnici su više puta negirali bilo kakve neprimjerene radnje te tvrdili da on i Epstein nikada nisu bili prijatelji, već tek 'poznanici' koji su se sreli tek nekoliko puta. Unatoč kontroverzama, Copperfield je jasno dao do znanja da ne planira mirovinu, najavivši rad na svom novom pothvatu, opisanom kao najveći izazov u karijeri.

- To je najveći projekt kojeg sam se ikada prihvatio, a ujedno i najizazovniji - kazao je. Iako detalji još nisu poznati, već godinama se nagađa da mađioničar priprema najambiciozniju iluziju do sada – nestanak Mjeseca.

Foto: Christina Horsten/DPA