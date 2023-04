David Temelkov i Elena Jung još malo pred oltarom! Vjenčanica je spremna, a evo tko će pjevati

TV voditeljica Elena Jung i glazbenik David Temelkov spremni su za vlastito vjenčanje koje se uskoro bliži. Organizirali su sve što je potrebno, a svadba će biti u lipnju u Davidovom rodnom Skopju. Detalje oko cjeloukupne ceremonije otkrili su za Gloriu.

Foto: Instagram

Vjenčanica je već spremna, a buduća mladenka želi da to bude iznenađenje.

- Kupljena je prije pet mjeseci. Ne radim dramu oko toga, želim da mi taj dan bude lijepo, a ne stresno. Znamo kako si mladenke nenamjerno pokvare taj dan - otkrila je Elena.

Iako je na početku bio plan da jedno vjenčanje bude u Istri, a drugo u Makedoniji, na kraju su se svi složili da ipak bude samo u pjevačevoj rodnoj zemlji, Makedoniji. Na svadbu su pozvali 250 ljudi.

Foto: Hit produkcija

Par je odabrao i bend koji će svirati na njihov poseban dan. Radi se o pjevačici Aneti koju David smatra vrlo kvalitetnom umjetnicom.

- Slučajno su nam se putevi spojili i ja sam joj rekao: 'Aneta, ja se neću ženiti dok nam ti ne pjevaš na svadbi.' Ona je pitala koji je datum i rekla da će pomaknuti sve obveze. Ima fenomenalan bend, bit će nekoliko mojih kolega iz Hrvatske, svi ćemo ponešto zapjevati, tako da će repertoar biti prilagođen i za makedonske i za hrvatske goste. Zaista želim da se svatko taj dan osjeća zadovoljno - rekao je pjevač.

Foto: Instagram/Ioan Gruffudd

Par se upoznao 2015. na koncertu Tonija Cetinskog u pulskoj Areni. Elenu je prijatelj nagovorio da odu na afterparty, gdje ju je Davor Garić upoznao s Davidom. To je bila ljubav na daljinu jer je David u Skoplju, a Elena u Vodnjanu. No, njih to nije spriječilo da svoju ljubav okrune brakom. Pjevač je zaprosio voditeljicu prošle godine u kolovozu na koncertu u Novoj Gradiški i u vezi su već nekoliko godina.

