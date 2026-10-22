David Temelkov slavi 11 godina karijere: Bit će veliki koncert u Tvornici, a evo što sve sprema

Jedanaest godina glazbe, emocija i pjesama koje pronalaze put do publike David Temelkov obilježit će velikim koncertom u zagrebačkoj Tvornici kulture. U srijedu, 11. studenoga, makedonski pjevač prepoznatljivog vokala prvi će put održati samostalni koncert u zagrebačkom koncertnom prostoru, a simbolika datuma na kojem se susreću važne prekretnice njegove karijere čini ovu večer posebno značajnom.

Datum 11. studenoga za Davida ima posebno značenje. Upravo su na taj dan objavljena oba njegova studijska albuma, "Dišem za nas" i "Slušaj kada život diktira", čime je ovaj datum postao važan dio njegove glazbene priče. "Koncert u Tvornici kulture tako neće biti samo prilika za susret s publikom, već i obilježavanje karijere tijekom koje je David izgradio prepoznatljiv glazbeni identitet na regionalnoj sceni", kažu nam organizatori.

Foto: Zlatko 6D

Jedanaest godina nakon početka profesionalnog glazbenog puta David Temelkov u Tvornicu kulture donosi priču ispričanu pjesmama, osobnim iskustvima i emocijama koje povezuju izvođača i publiku. Publiku u Tvornici kulture očekuje glazbeni presjek dosadašnje karijere, od pjesama koje su obilježile njegove početke do novijih autorskih izdanja. Snažan vokal, emotivna interpretacija i glazbeni utjecaji njegova makedonskog podrijetla čine temelj njegova izraza, a koncert će biti prilika da se ta kombinacija doživi u neposrednom susretu s publikom. Ulaznice su u prodaji već sada preko sustava Entrio.

Foto: Zlatko 6D

Širu popularnost stekao je sudjelovanjem u glazbenom natjecanju X Factor Adria 2015. godine, nakon čega je nastavio razvijati svoj glazbeni put kroz autorske pjesme, festivalske nastupe i suradnje. Njegov stvaralački opus obuhvaća pjesme poput "Bila je bolja", "Dišem za nas", "Balerina od stakla", "Ogledalo" i "Reci mi", kao i novije autorske skladbe s albuma Slušaj kada život diktira. Upravo je taj album donio dodatni iskorak u njegovu stvaralaštvu, s trinaest pjesama koje odražavaju osobna iskustva, iskrene emocije i njegov autorski senzibilitet.

Foto: Zlatko 6D

David nastavlja raditi na novim glazbenim projektima, a krajem listopada predstavit će i novu pjesmu. Ona će biti još jedan korak u njegovu stvaralačkom razvoju, koji će svoj nastavak dobiti i na zagrebačkoj pozornici. Koncert zakazan za 11. studenoga bit će prilika za osvrt na sve što je dosad obilježilo njegovu karijeru, ali i za otvaranje novog poglavlja koje tek dolazi.