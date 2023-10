Davidu je Grašo prišao na trgu i s njime zapjevao, sad oduševio i žiri 'Superstara': 'Obećavajuće'

Zagrepčanin David Balint (23), student ranog predškolskog odgoja, u 'Superstaru' je izveo akustičnu verziju pjesme 'We Found Love' Rihanne i Calvina Harrisa.

Nika Turković rekla mu je da joj je poznat te upitala je li on možda neka internetska senzacija. Odgovorio je da je, a i otkrio zašto. Naime, David je u prosincu prošle godine zasvirao u blizini zagrebačkog Trga bana Josipa Jelačića, i to pjesmu Petra Graše, kada mu je taj glazbenik prišao i zapjevao s njime.

Kako je rekao tada za 24sata, znalo mu se već dogoditi da mu razne poznate osobe tijekom svirke kažu neku lijepu riječ, osmjehnu se ili ubace nešto novaca, ali je to bio prvi put kada je netko s njime, i drugima, zapjevao.

- Odmaknuo sam se od mikrofona i dopustio gospodinu Graši da zapjeva, ali on se zapravo odmaknuo u jednu stranu da bih se ja mogao približiti mikrofonu s druge i pjevati s njim. To je bila tako mala stvar koja je meni jako puno značila i možda najviše pokazala njegovu osobnost. Na kraju pjesme mi je dao ruku i zagrlio me, no nismo uspjeli, nažalost, izmijeniti koju riječ jer je žurio nazad. Toga mi je malo žao, ali razumijem ga i svejedno mu hvala od srca - poručio je tada za 24sata David.

U 'Superstaru' je prošao dalje s četiri DA, a Tonči mu je rekao kako ima jako dobru boju vokala.

- Obećavajuće - poručio je.