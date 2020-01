Davor Gobac u suzama: 'Kao da mi je netko srce izvadio...'

Bit će mi užitak slušati ih i jednako tako grozno donijeti odluku, kazala je u samom uvodu večerašnje emisije Vanna najavljujući drugu epizodu Nokauta u 'The Voiceu'. Mentori su i večeras morali donijeti važne odluke o tomu koga će od po četvoro

natjecatelja nakon njihovih izvedbi povesti u nastavak natjecanja, s kim će se oprostiti, a komu će dati drugu priliku – nastup u finalima nokauta koje će publika gledati sljedeće subote.

Prošle subote timove je predstavljalo po troje natjecatelja, a večeras po četvero iz svakoga tima. Slažući svoje timove za nastavak mentori moraju voditi računa o tomu od deset izabranih na audicijama u nastavak mogu povesti samo šest onih koji će nastupiti u sljedećoj fazi - dvobojima.

- Moji su spremni, a vidjet ćemo kakav će biti raspored nakon izvedbi - najavio je Gobac čiji je tim večeras nastupao prvi. Svoj nastup najavili su kao veliku borbu, no u reportaži uoči nastupa vidjelo se veliko zajedništvo i međusobna podrška među natjecateljima i

mentorskim timom. Natjecatelji su potvrdili da su probe stresne, ali da istodobno puno uče. Prva je publiku na noge dignula Iva Islambegović koja je izvela 'The power of love' Celine Dione.

- Iva, bila si dobra, da bi čovek reč rekel - kazao je Gobac i posebno pohvalio Ivu koja studira operno pjevanje i radi u Grazu, a autobusom dolazi na probe i nastupe.

- Njoj bi se profesori mogli naljutiti jer je ovdje, a klasičari znaju naljutiti na to, kazao je Massimo.

Vanna se prisjetila da joj je profesor rekao da je koloraturni sopran koji troši vrijeme na gluposti i da je tada posljednji put bila na satima pjevanja i, uz smijeh je dodala, pogriješila. Druga iz tima Gobac nastupila je Petra Perišić i izvela 'Me ad Bobby McGee' Janis Joplin.

- Petra uvijek donese veselu energiju, pravu energiju, ocijenio je nakon izvedbe Gobac vidno zadovoljan njezinom izvedbom. Treći je nastupio Maroje Strgačić koji je izveo 'My Girl' The Temptationsa. Gobac je pohvalio njegov scenski nastup i iskorak koji je napravio u pogledu kretanja na pozornici. Dodao je da je Maroje 'filozof' koji razmišlja za sve u timu. Mentori su iskoristili priliku podbadati Gobca zbog toga što mora uskoro donijeti odluku, a nakon ovakvih izvedbi mu neće biti lako. Kao četvrta, posljednja iz Gobčeva tima nastupila je Andrea Sentić koja je izvela 'Higher Love'.

- Ja ne znam što ću napraviti. Svi ste dobri! Ti si isto odlična - zavapio je Gobac i napomenuo da je Andrea kad se prijavila na 'Voice' bila djevojka, a sada je udana žena.

Vidjelo se da Gobcu nije lako uoči odluke. Kao podršku poslušao je komentare kolega mentora i njihova razmišljanja o nastupima njegovih natjecatelja. Vanna je rekla da ju je Maroje iznenadio, pohvalila je i djevojke, a potom rekla da Gobcu ne može pomoći jer ni

sama ne zna kako bi odlučila.

- Teška je to odluka, svi su relativno podjednaki, svi su ostavili pečat na pozornici, svi bili dobri - naveo je Massimo.

I Ivan je potvrdio isto, no malu prevagu dao je Maroju. Uz teški uzdah, Gobac je puknutoga glasa s velikom dozom strepnje priznao da je imao neke planove, no da se sve promijenilo nakon večerašnjih izvedbi. U nastavak natjecanja odlučio je povesti Petru. Potom je morao odlučiti tko je natjecatelj koji završava natjecanje. Iako je publika očekivala ime onoga tko napušta natjecanje, Gobac je rekao:

- Maroje me zaprepastio kako je bio dobar, a izvan svih planova koje sam imao objavljujem da s nama ostaje i Maroje.

I dalje se očekivala Gobčeva odluka o tomu tko završava natjecanje, a on je objavio da će Ivi dati drugu priliku jer joj se okrenuo u želji da blokira Vannu. Na kraju je ipak morao izreći da je za Andreu natjecanje završeno.

- Moram Andreu poslati doma, a to mi je kao da mi je netko srce izvadio - kazao je Gobac.

Nakon što su natjecatelji napustili pozornicu mentori su zadirkivali Gobca da opet plače.

- Kad mi je fakat žao, tak je to teško - rekao je dirnuti Gobac i naočalama pokrio oči.

Sljedeći je nastupio Tim Vanna, a svih četvero natjecatelja pjevalo je hrvatske pjesme. Mentorica je procijenila da njih četvero budu u istoj grupi jer kad se nešto izvede na engleskom nije isto kao kada se izvede na hrvatskom kada, kako kaže Vanna, ide izravno u srce. Natjecatelji su posebno pohvalili Vannine napore i posvećenost vježbanju s njima. I ovaj je tim pokazao s koliko radosti su pristupili pripremama za nokaute i koliko napora su uložili u to da budu najbolji da upiju sve savjete Vanne i njezina tima. Prva je nastupila Darija Ramljak koja je izvela Gibonnijevu 'Ako me nosiš na duši'.



- Naša Darija putuje na probe iz Međugorja i svi se šalimo na račun njezinih dugih putovanja, a onda krene pjevati i svi imamo stisnuto grlo pola sata, ponosno je kazala Vanna i zahvalila joj se na odličnoj izvedbi.

Drugi Vannin natjecatelj bio je Gianluca Draguzet koji je izveo 'Gori more' Giulliana.



- Bravo, sve ti je išlo u prilog i plava rasvjeta je bila u boji tvojih očiju, ti si pozitivan duh u svakom smislu i ovo si odlično otpjevao - pohvalila ga je Vanna, a i njegovu izvedbu pohvalio je i Massimo.

Treća je nastupila Mija Mihanović koja je izvela 'Četiri stađuna' Meri Cetinić.



- Da ja stopostotna Podravka dobijem ovakvu Dalmatinku i ona tako otpjeva svojoj Dalmaciji ovu pjesmu pa, ja sam stvarno sretan čovjek - rekla je Vanna.

Gobac ju je upitao koga će izbaciti i ponudio joj dobar savjet za pedeset kuna, a Vanna kazala da ne zna kako će već da će ju ponijeti trenutak. Posljednji iz Tima Vanna nastupio je Ivan Sever koji je izveo 'Sve ću preživit' Tedija Spalata.



- Ja se samo nadam da svi razumijemo da je put do srca upravo na ovaj način, a da skakanje i deranje često puta nije pravi put - kazala je Vanna i zahvalila Ivanu na prekrasnoj izvedbi.



Ni Vanni nije bilo lako, a i njoj su kolege mentori svojim komentarima pokušali pomoći kod donošenja odluke. Massimo je ocijenio da Darija pjeva kao da ima nekoliko glazbenih karijera iza sebe, kod Gianluce posebno pohvalio točnost, no pohvalio je na kraju sve natjecatelje i njihove izvedbe.

- Darija je osvojila mene - kazao je Ivan i dodao da mu se kod nje jedino ne sviđa to što nije u njegovom timu.

Gobac je rekao kako želi Vanni iskreno pomoći i da su za njega cure bile za laganu nijansu bolje od momaka. Prvu odluku o tomu koga vodi dalje Vanna je izrekla brzo i objavila da s njom natjecanje nastavlja Darija. U trenutku kada je morala reći tko završava natjecanje drhtavim glasom i susprežući suze rekla je da je to Gianluca. Na kraju je na iznenađenje i oduševljenje publike i natjecatelja objavila da put u 'Voiceu' nastavljaju i Ivan i Mija. Večeras Vanna nije nikoga poslala kući. Te odluke očekuju je iduće subote.



Muke po odluci o budućnosti natjecatelja uslijedile su za mentora Ivana. Najavio je ljutu borbu svojih četvero natjecatelja, no oni su u reportaži koja je emitirana pokazali da se ne doživljavaju kao konkurencija već da su jedni drugima podrška. Kada jedan potone, drugi ga diže, kazali su. Mentor je pohvalio njihove napore i izrazio zadovoljstvo zbog rada s njima. Prva je nastupila Ružica Čović koja je izvela 'Ain't nobody' Chake Khan.

- Ruža je veliki radnik, jako je uporna, ali toliko je tvrdoglava. Ovo je možda prvi ili drugi put da je pjesmu izvela od početka do kraja jer smo uvijek imali neki problem. Ali večeras nije bilo problem - ponosno je rekao Ivan.

Drugi je na pozornicu izišao Goran Orešković izvedbom 'Wicked Game' Chrisa Isaca.



- Tako je lijepo kad mentori ne moraju ništa reći, kad publika kaže sve - rekao je Ivan nakon njegova nastupa i zahvalio se na izvanrednoj izvedbi koju je pratila podrška publike pljeskom. Treći iz Tima Ivan nastupio je Denis Knežević koji je izveo 'Betterman' Pearl Jama.



- Bravo, opusti se, pjesma je završila, ljudi su ti pljeskali, bilo je sve tehnički u redu, kazao mu je nakon izvedbe Ivan aludirajući na Denisov problem s tremom. I Massimo je zamjerio na Denisovom kretanju pozornicom i okretanju leđa publici. Posljednja iz Tima Dečak nastupila je Ines Nožica koja je izvela 'Baby, I love you' Arethe Franklin.

- Vidi se da si ti na pozornici kao kod kuće, ti si uživala, a i publika je uživala, rekao joj je nakon izvedbe Ivan.



Prije odluke mentori su i Ivanu pokušali pomoći. Gobac je posebno pohvalio Gorana i Ines, napominjući da to ne znači da su Ružica i Denis bili loši. Massimo je pak pohvalio Ružicu i Ines i napomenuo određenu nesigurnost kod Gorana i Denisa. Vanna je savjet zapjevala izvodeći frazu iz skladbe 'Tenesee whiskey' koju je na audicijama izveo Goran. Prvu odluku Ivan je donio brzo i objavio da u nastavak s njim ide Ružica.



- S nama neće nastaviti osoba koja kao da sama sebe koči, a to je Denis - naveo je Ivan.

Kod odluke o budućnosti Gorana i Ines naveo je da Gorana uzima u nastavak natjecanja dok Ines daje drugu priliku koju će morati izboriti u sljedećoj emisiji – finalu nokauta u kojemu će uz preostale natjecatelje nastupiti i svi koji su dobili priliku još jednom izvedbom pridobiti mentora za nastavak natjecanja. Ivan je na kraju rekao da je imao potpuno drugi plan, no da su ga večerašnje izvedbe potaknule da donese odluke koje je donio.

Tim Massimo zatvorio je večerašnje nokaute. U reportaži uoči njihovih nastupa vidjeli smo kako su se pripremali za večerašnji nastup. Natjecatelji su se međusobno podržavali i hrabrili, a mentorski tim savjetima pridonosio njihovoj sigurnosti i usvajanju novih tehnika i iskoraka u glazbenim izvedbama. Prvi je nastupio Roko Bunčić koji je izveo 'Isn't she lovely' Stevie Wondera.



- Lijepo je ovo bilo, tek si od nedavno u braku i želim da jednu ovakvu pjesmu napišeš nekom djetetu koje će se nadam se dogoditi i da ćeš opjevati kako je i Stevie Wonder opjevao svoju kći - kazao mu je Massimo nakon izvedbe.

Druga iz Tima Massimo nastupila je Petra Roško koja je izvela 'Highway to Hell' AC/DC-a.



- Ti si moj heroj, jedina mama cijelom showu, stižeš se baviti djetetom, učiti, raditi, biti s nama na svim probama kada zatreba, a pritom imaš neviđeni pjevački talent koji će svi primijetiti, ocijenio je Massimo nakon izvedbe.



Hrvatskom skladbom predstavio se i jedan Massimov natjecatelj – Ivo Kralj koji je izveo Gibonnijevu skladbu 'Žeđam'. Za vrijeme priprema Massimo ga je zamolio da predano radi i da se ne opusti s društvom večer prije velikog nastupa.

- Ovo je tvoj najbolji nastup do sada iako je bilo vokalnih nesigurnosti, iako si na probama možda bolje pjevao, večeras sam ti više vjerovao - pohvalio ga je Massimo.

Na kraju je nastupio Josip Palameta izvodeći 'The way you look tonight' Franka Sinatre.



- Kako Mostar grad dade nekoga tko je tako involviran u jazz - istaknuo je Massimo i pohvalio Josipov trud zbog dolazaka na probe i pripreme za The Voice.



Prije odluke i Massimu su mentori dali savjete. Gobac je rekao da ne zna što bi na Massimovom mjestu, no posebno je pohvalio Petru i Josipa. Ivan je kazao kako je Massimov tim ujednačen, no da prednost daje Petri. Vanna je pohvalila sve natjecatelje i tako potvrdila da Massimu neće biti lako donijeti odluku. Na kraju je Massimo objavio svoje odluke.



U nastavak natjecanja poveo je Josipa, a za Roka naveo da je za njega natjecanje završeno jer kod njega još nema osjećaja pozornice. Drugu priliku dao je Ivi, a za kraj objavio da Petru također vodi u nastavak natjecanja. Obrazlažući svoju odluku Massimo je naveo da je odlukama presudila volja natjecatelja da se bore za ostanak u showu.

