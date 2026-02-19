Davor Pavić iz 'Divljih pčela': Od glume sam htio odustati

Otišao sam na audiciju, prošao nekoliko krugova i nakon toga su me zvali da sam dobio ulogu, rekao nam je glumac Davor Pavić, kojega je publika upoznala kao Milana Čavku u RTL-ovoj seriji "Divlje pčele".

Serija "Divlje pčele" inspirirana je grčkom uspješnicom "Agries melisses". U domaćoj verziji serija je smještena u Dalmatinsku zagoru, a upravo autentični kostimi, scenografija i priča privukli su Pavića za snimanje ove serije. Splitski glumac je svoj lik opisao kao opsesivno odanoga svom gazdi Anti Vukasu te za njega radi brojne prljave i moralno upitne poslove. No bez obzira na takav lik, Pavić je ipak našao neke sličnosti s Milanom Čavkom. Njihov odnos nije jednostavan odnos šefa i podređenog. Čavka je Antin čovjek i iz straha i iz koristi, ali i iz potrebe da pripada nečemu većem od sebe. Iako se čini da je moć isključivo na Antinoj strani, prava neravnoteža leži u činjenici da Čavka nema vlastiti identitet izvan tog odnosa. Ante to zna i koristi, a Čavka toga postaje svjestan tek prekasno.

Foto: Instagram

- Ono što nam je zajedničko je to da smo obojica strastveni - rekao je Pavić. Iako u seriji glumi negativca, Pavić je dobio brojne pozitivne reakcije publike. Kako kaže, u početku je čitao komentare, no odlučio je, kako bi sačuvao mentalno zdravlje, preskočiti čitanje i pozitivnih i negativnih komentara. Snimajući dani znaju biti naporni, a Davor nam je opisao kako to izgleda.

- Većinom se budim oko 5.30, 6 sati, vozač dolazi po mene i idem na set. Onda idu šminka, frizura, kostim, a ovisno o broju scena koje taj dan moram snimiti, snimanje zna potrajati - otkrio nam je Pavić. Već od djetinjstva volio je svjetla pozornice, a na upisivanje glume nagovorili su ga prijatelji nakon što su čuli i vidjeli njegove imitacije profesora.

Foto: Instagram

- Umalo sam upisao medicinu, ali nisam uspio. Otišao sam na glumu i upisao je iz prve - rekao je Pavić. Iako je uživao u glumi, bilo je trenutaka, kaže, kad je htio od nje odustati.

- Više puta sam zamalo odustao, ali drago mi je da nisam. To su sve usponi i padovi. To je jednostavno dio posla i jača ti karakter. Kriza je uvijek kad dođe novi projekt, odnosno nova uloga. Uvijek se pitam mogu li ja to i jesu li oni uzeli pravu osobu za to, ali nakon nekoliko tjedana sve dođe na svoje - opisao je Pavić. Osim glume u kazalištu i serijama, uloge je imao i u glazbenim spotovima Petra Graše i Grše, a trenutačno radi i kao profesor na Akademiji dramskih umjetnosti u Splitu.