'Deadpool 2' dobio je svoj spot: Celine Dion ubacila se u igru

Kako nam se približava vrijeme dolaska novog filma o Deadpoolu u kina, tako ekipa u 20th Century Foxu pokazuje sve više i više da su voljni apsolutno sve izvrgnuti ruglu kako bi pokazali kolika je sprdnja 'Deadpool 2'. A njihov najnoviji uradak ubacio je u igru i kanadsku pjevačicu Celine Dion.

Naime, film promovira video spot s pjesmom koju pjeva nitko drugi doli spomenuta pjevačica. Spotove koji prate filmove smo posljednji put vidjeli krajem 90-ih, pa je uistinu smiješno i to da su u Foxu odlučili tako reklamirati svoj film.

Foto: Facebook/Screenshot

Ali kako to ne bi bilo sve, spot je napravljen u Deadpoolovom stilu. To ne znači da je Dion počela psovati ili izvoditi vratolomije, već da tijekom videa možemo gledati ovog superheroja kako pleše u visokim potpeticama. Premda je svakako moglo više sprdnje biti ubačeno u video, i ovako nam se čini da je video jedan od boljih koje smo do sada vidjeli. A najbitnije od svega je to da je samom činjenicom da ima pjesmu 'Deadpool 2' postao film kojeg se ne samo može nominirati za Oscara, već tu nagradu može i dobiti.

Pogledajte video

A novi film ima i novi sinopsis, za koje nam se čini da nije u potpunosti istinit te da je možda samo malo pretjeran. Kako piše u njemu, nakon što je preživio krvožedni napad goveda, osakaćeni kuhar iz kantine, Wade Wilson, muči se kako bi ispunio svoj san i postao najbolji šanker u Miamiju.

Foto: Blitz Film i Video distribucija

No na putu mu stoji činjenica da je izgubio osjetilo okusa. U potrazi za svojim osjetom okusa, Wade će pokušati naći i flux capacitor te će se boriti protiv ninđi, jakuza i čopora agresivnih pasa.

U ulozi Deadpoola i dalje ćemo gledati genijalnog Ryana Reynoldsa. Ryanu se pridružuju i novi likovi, kao što su Cable (glumi ga Josh Brolin) te Domino (ulogu je preuzela Zazie Beetz).

'Deadpool 2', u distribuciji Blitza, u kina stiže 17. svibnja.

