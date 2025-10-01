Obavijesti

JOSIP PLAVIĆ ZA 24SATA PLUS+

Dečko Danijele Martinović: Ona je moja najveća inspiracija...

Piše Dora Pek,
Foto: Boris Scitar/PIXSELL

Bivši krim-inspektor i glazbenik Josip Plavić u utorak je s bendom Izvan zakona objavio pjesmu ‘Ljubav je vatromet’. Prva ju je čula njegova partnerica

Pjesma je stvarno super i lako ulazi u uho, ali tko će to odsvirati, komentirala je uz osmijeh Danijela Martinović nakon što je prva čula 'Ljubav je vatromet', novu pjesmu svojeg partnera Josipa Plavića, frontmena benda Izvan zakona.

