Dečko glumice Megan Fox (35), glazbenik Machine Gun Kelly (31), s bendom je upriličio koncert na festivalu 'Lauder Than Life' u Louisvilleu. Prilikom nastupa mladi pjevač sukobio se s posjetiteljem, a snimka njihovog okršaja postala je viralna.

Do obračuna ljutitog fana i Kellyja došlo je on izvodio pjesmu 'Drunk Face'. Pjevač se spustio na dio između pozornice i publike, gdje uglavnom stoje njihovi zaštitari no, uspjelo se provući i nekoliko posjetitelja.

Jedan muškarac prišao je glazbeniku i gurnuo ga. Machine Gun Kelly se zbog toga naljutio i krenuo za njim pa ga udario šakom dok su ih zaštitari pokušali razdvojiti.

Uz tučnjavu, na YouTubeu se pojavio video na kojem se može vidjeti i čuti kako je publika negodovala prilikom izvođenja pjesme 'Forget Me Too' na istom koncertu.

- Ne znam zašto mediji lažu i pišu protiv mene. Ja sam na koncertu vidio 20 tisuća nevjerojatnih obožavatelja koji su pjevali u glas i 20 onih ljutitih - napisao je Machine Gun Kelly na svom Twitter profilu.