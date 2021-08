Bubnjar Travis Barker (45) zavjetovao se kako nikada neće letjeti nakon što je preživio avionsku nesreću u kojoj su smrtno stradala četiri od šest putnika. Travis je zadobio opekline trećeg stupnja na 65 posto površine svog tijela.

POGLEDAJTE VIDEO:

Prošlo je više od 13 godina od te nesreće, a dečko Kourtney Kardashian (42) je odlučan ponovno letjeti i pobijediti traumu.

Kako prenosi američki mediji, glazbenik je otputovao s Kourtney, njezinom mamom Kris Jenner (65) i Krisovim dečkom Coreyjem Gambleom (40) na putovanje u Meksiko.

Travis je nedavno na Twitteru obavijestio javnost da bi mogao ponovno letjeti.

U intervju s Larry Kingom bubnjar je ispričao kako ga je taj dan starija kći molila da ne odlazi na put.

Podsjetimo, Barker i DJ AM, poznatiji kao Adam Goldstein, završili su te kobne noći 19. rujna 2008. godine koncert u Columbia's Five Pointsu i uputili se prema unajmljenom avionu s dvojicom prijatelja. U zrakoplovu su ih čekala dva pilota koja su ih trebala vratiti kući no, to se nažalost nije dogodilo.

Prilikom uzlijetanja na pisti pri brzini od 150 kilometara na sat, eksplodirale su sve četiri gume zrakoplova čiji su komadi oštetili hidraulični sustav koji je zaustavio rad kočnica.

Piloti su odmah pokušali prekinuti uzlijetanje no, avion je premašio brzinu kojom se uzlet može sigurno zaustaviti. Nekontrolirani zrakoplov srušio se kroz ogradu, prešao preko pet traka autoceste, udario u nasip i zapalio se.

Barker i DJ Goldstein jedini su preživjeli nesreću s teškim opeklinama na tijelu. Dva pilota i dva prijatelja poznatih glazbenika preminuli su na samom mjestu događaja.

DJ Goldstein je preminuo godinu kasnije od predoziranja, zbog čega je Travis godinama kasnije nosio osjećaj krivnje što je jedini preživjeli.