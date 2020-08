Dečko pobjednice 'Zadruge' je tetovirao njeno ime na ramenu

Samo da ne budem prekrižena, našalila se pobjednica 'Zadruge' Iva Grgurić nakon što je s pratiteljima na društvenim mrežama podijelila kako je njezin dečko napravio novu tetovažu, koju je posvetio njoj

<p><strong>Filip Đukić </strong>htio je dokazati djevojci <strong>Ivi Grgurić </strong>(26), pobjednici reality showa 'Zadruga', koliko mu je stalo do nje. Ovisnik je o tetovažama, kojima si je već prekrio ruke, vrat i prsa, ali je uspio pronaći mjesto na tijelu i tetovirao je njezino ime. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatica Iva Grgurić pobijedila u srpskom realityju</strong></p><p>Na ramenu je napisao velikim slovima 'Iva' i pored stavio crveno srce. Tom se gestom pohvalila i Iva na društvenim mrežama.</p><p>- Samo da ne budem prekrižena - našalila se pobjednica 'Zadruge'. </p><p>Par se 'spetljao' u showu, ali su vezu potvrdili tek nakon izlaska iz vile 'Zadruge'. Tada se pričalo kako im veza neće uspjeti ako ona bude živjela u Hrvatskoj, a on u Srbiji. No, čini se kako Iva ima rješenje i za to. </p><p>Pobjedom u showu osvojila je 50.000 eura, odnosno 370.000 kuna. Taj novac odlučila je potrošiti na kupovinu stana u Beogradu.</p><p>- Da, istina je, odlučila sam i zbog obveza i zbog Filipa kupiti stan u Beogradu. Volim Beograd i generalno Srbiju - rekla je Iva za srpske medije. Već prije je naglasila da osvojeni novac ne želi potrošiti na gluposti već na nekretnine i razvoj glazbene karijere. </p><p>Iako je sad tetovirao Ivino ime, Filip navodno na tijelu ima i tetovažu posvećenu njegovoj bivšoj ljubavi. Prije Ive, Filipa se povezivalo s raznim djevojkama. Između ostalih, izmjenjivao je nježnosti sa srpskom starletom <strong>Tijanom Maksimović</strong> (27), poznatijom kao <strong>Tijana Ajfon</strong>. </p><p>Dok je trajao reality, Iva i Filip tvrdili su kako nisu u vezi. Ona mu je jednom prilikom rekla kako joj je napravio totalni kaos u glavi, a Đukić joj je priznao kako se zaljubio. </p>