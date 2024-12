Definitivno kraj?! Vlasnica hita 'Espresso' Sabrina Carpenter je prekinula s dečkom glumcem...

Jedna od trenutačno najpoznatijih svjetskih glazbenih zvijezda, Sabrina Carpenter, postala je slobodna ruža u vrtu. Nakon godinu dana veze, ona i glumac Barry Keoghan odlučili su krenuti svatko svojim putem, navodi People.

- Oboje su mladi i usmjereni na svoje karijere pa su odlučili uzeti pauzu - kaže insajder blizak bivšem paru.

Foto: DANNY MOLOSHOK/REUTERS

Iako je britanski Sun još ljetos pisao o prekidu slavnog para, Carpenter i Keoghan nisu demantirali navode nego su se nastavili podržavati u svojim projektima.

Podsjetimo, Carpenter i Keoghan potaknuli su prvi put glasine o ljubavnoj vezi kada su uočeni kako zajedno idu na večeru u Los Angelesu početkom prosinca prošle godine.

Foto: MARIO ANZUONI/REUTERS

Njihov prvi susret bio je tijekom Pariškog tjedna mode kada su oboje prisustvovali Givenchyjevoj reviji prošlog rujna. Irski glumac čak je ostvario ulogu u njezinom spotu za viralni hit 'Please Please Please'.

Naime, Carpenter je poznata po svom globalnom hitu 'Espresso' koji je osvojio TikTok i Instagram, a na YouTubeu broji više od 253 milijuna pregleda na spotu.

Pjesma je u rujnu proglašena za najbolju pjesmu godine na MTV VMA Awardsima.