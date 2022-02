Izgleda da kontroverzni par neće zajedno proslaviti Valentinovo jer je predstavnik Julije Fox (32) potvrdio za E! News da je gotova romansa između glumice i slavnog repera Kanye Westa (44) samo nakon mjesec dana veze.

POGLEDAJTE VIDEO

- Julia i Kanye ostaju dobri prijatelji i suradnici, ali više nisu zajedno- rekao je njezin predstavnik u izjavi od 14. Veljače.

Njihova ljubavna priča je započela tijekom novogodišnjih praznika nakon što su zajedno proveli vrijeme u Miamiju, a potom su svoju nadobudnu romansu odveli u New York.

- Bila je to trenutna veza. Njegova energija je tako zabavna. On je mene i moje prijatelje nasmijavao i plesao je cijelu noć - napisala je tada Fox nakon njihovog druženja u Miamiju.

- Odlučili smo zadržati energiju i odletjeti natrag u New York da vidimo ‘Slave Play’. Kanyeov let je sletio u šest, a predstava je bila u sedam i on je bio tamo na vrijeme. Bila sam zadivljena . Nakon predstave odlučili smo večerati u Carboneu koji je jedan od mojih omiljenih restorana. Očito – napisala je tada Fox.

Dok su bili u restoranu, reper je organizirao fotografiranje za Juliju dok su ljudi večerali uz njih.

-Cijelom restoranu se svidjelo I bodrili su nas- napisala je Julia, koja dijeli 13-mjesečnog sina s bivšim Petrom Artemijevim.

Krajem siječnja, dvojac je odletio na Tjedan mode u Parizu, gdje su odjenuli identičnu odjeću od trapera. Kako je par nastavio provoditi vrijeme zajedno, obožavatelji su počeli nagađati o njihovoj vezi i Julijinim pravim namjerama.

-Dušo, hodala sam s milijarderima cijeli svoj odrasli život, budimo realni. Stvarno me nije briga. Samo mi je stalo do toga da stvaram svoju umjetnost i stavljam stvari u svijet. To mi je sada više uzbudljivo nego kako me ljudi doživljavaju. kao pogled na mene- izjavila je Julia.

Početkom veljače, zvijezde su dokazale da je njihova veza i dalje jaka dok su slavile njezin rođendan u New Yorku. Međutim, njihova se romansa posljednjih dana raspala. Kako je jedan izvor nedavno objasnio za E! News.

-Julia je prije svega mama, a njezine obiteljske i radne obaveze su u New Yorku. Kanye je rekao da želi biti s njom u Los Angelesu , ali ona to nije mogla prihvatiti- rekao je izvor blizak glumici.

Međutim,14. veljače reper je na Instagramu priznao da se još uvijek nada ponovnom pomirenju s bivšom suprugom Kim Kardashian (41).

-Nisam posvađan s Kim, volim svoju obitelj i ne odustajem od svoje obitelji. Kupio sam joj ovaj kaput prije SLN-a , mislio sam da je poseban i vjerujem da ćemo opet završiti skupa- napisao je u opisu fotke na kojoj se nalazi Kim s Pete Davidsonom (28).