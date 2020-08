DeGeneres je na rubu živčanog sloma, raspada se njeno carstvo koje je stvarala čak 17 godina

Bivši suradnici optužuju TV voditeljicu Ellen DeGeneres da je glavni krivac za maltretiranje zaposlenika, pa je produkcijska kuća WarnerMedia najavila istragu

<p>Sve je više optužbi na ponašanje slavne <strong>Ellen DeGeneres</strong> (62) prema ljudima iz njezine radne sredine, a pridružili su im se i brojni poznati gosti koje je DeGeneres pozivala u show.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Bill Gates gostovao kod Ellen </strong></p><p>Lavinu je pokrenuo komičar <strong>Kevin T. Porter</strong>, koji je proljetos pozvao sve one koji su imali loša iskustva s Ellen DeGeneres. On je prvi priznao da je s njom bilo teško surađivati.</p><p>- Trenutačno nam svima treba malo dobrote. Znate kako to uvijek govori Ellen kad odjavljuje emisiju. No ona je očito jedna od najgorih ljudi na svijetu - napisao je još u ožujku.</p><p>Za svaku osobnu priču koju o njoj objave, rekao je da će uplatiti po dva dolara u dobrotvorne svrhe. Uskoro je prikupio oko 2500 odgovora. Među prvima se javila youtuberica<strong> Nikkie Jager</strong> s iskustvom koje je kao gost imala u emisiji “Ellen DeGeneres Show” u siječnju.</p><p>- Možda sam naivna, ali očekivala sam da će me dočekati s natpisom: ‘Dobrodošli u Ellen DeGeneres Show!’, ali dočekao me neki mrzovoljni pripravnik, na čijem licu se vidjelo da je jako iscrpljen. A onda još jedan šok. Nisu se prema meni ponašali kao prema ostalim VIP gostima jer su svi imali pravo na vlastiti toalet i kupaonicu osim mene. Nisam mogla ni u onaj najbliži jer je bio rezerviran za braću Jonas - prisjetila se Nikkie te dodala da je DeGeneres prema njoj bila hladna i distancirana.</p><p>- Lijepo je kad te voditelj emisije, koji te pozove u goste, pozdravi i zaželi dobrodošlicu. Ona to nije učinila - rekla je Nikkie Jager.</p><p>Ellen DeGeneres objavila je ovih dana ispriku: “Kako smo eksponencijalno rasli, nisam imala priliku znati što se sve događa unutar ekipe i oslonila sam se na suradnike vjerujući da rade svoj posao onako kako bih ja to željela. Očito neki nisu. To će se ubuduće promijeniti i ja ću se potruditi da se to više nikad nikomu ne ponovi”. Mnogi su se žalili na njezine bliske suradnike - producenta Eda Glavina, zatim Mary Connelly i Andy Lassnera, ali i tvrdili da je DeGeneres znala za njihove ispade i da ih je šutke odobravala.</p><p>Naime, brojni njezini bivši zaposlenici ispričali su sve grozne situacije koje su se događale iza kulisa showa u kojemu je DeGeneres promovirala toleranciju i lijepo ophođenje prema drugima. Bilo je tu svega - i rasizma, i mobinga, i seksualnog uznemiravanja. <strong>Brad Garrett</strong> iz “Svi vole Raymonda” napisao je da je isprika voditeljske zvijezde došla “malo prekasno”.</p><p>- Poznajem više od jednog prema kome se postupalo užasno. To je općepoznata stvar - napisao je Garret iako nije opisao svoja iskustva s Ellen DeGeneres, kod koje je gostovao šest puta, i to između 2004. i 2007. godine.</p><p>Glumica <strong>Lea Thompson</strong>, koja je glumila u filmu “Povratak u budućnost”, nadovezala se kratko na Garretov komentar:</p><p>- Sve je to istina. Tako je.</p><p>Voditelj <strong>Wayne Dupree</strong> uvjeren je da je Ellenina isprika hinjena i da to radi samo zato da ne izgubi ugovor prema kojemu bi trebala voditi ovaj show još dvije godine:</p><p>- Nije li smiješno kako se ispričavaju tek nakon što se sve dospije u javnost, a nikad kad postupaju loše s ljudima.</p><p>I bivši <strong>DJ Tony Okungbowa</strong> oglasio se o atmosferi koja je vladala među zaposlenicima:</p><p>- Radio sam u dva navrata za Ellen DeGeneres, i to od 2003. do 2006. te od 2007. do 2013. Iako sam zahvalan na prilici koju mi je pružila, doživio sam i osjetio zatrovanu atmosferu pa snažno podržavam bivše kolege u njihovu nastojanju da se stvori zdravije i inkluzivnije radno mjesto, te da će se emisija i dalje prikazivati.</p><p>“Ellen DeGeneres Show” prikazuje se 17 godina, a novim ugovorom producentska kuća WarnerMedia voditeljici plaća 50,000.000 dolara godišnje. Zbog skandala najavili su internu istragu među zaposlenicima.</p>