Dekoltei do pupka i haljine koje prkose gravitaciji: Ove dame zasjenile su sve u Los Angelesu
Svjetska elita okupila se u utorak u Los Angelesu na raskošnoj proslavi Swarovski Masters of Light, ali ono što se najviše pamti s te večeri nisu kristali, nego gole haljine, duboki izrezi i puno samopouzdanja. U moru svjetlucavih kreacija i poznatih lica, najviše pažnje privukle su Emily Ratajkowski, Brooks Nader i Amelia Gray
Emily je stigla u dugom crnom kaputu s odvažnim izrezom i prorezom, ispod kojeg je nosila samo crne najlonke i štikle. Minimalistički, ali itekako efektno. Duboki dekolte dodatno je naglasila masivna kristalna ogrlica, dok su raspuštena kosa i jednostavna šminka dali cijelom looku dozu bezvremenske elegancije. | Foto: Profimedia