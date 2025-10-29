Obavijesti

VEČER KRISTALA I GOLIH HALJINA

Dekoltei do pupka i haljine koje prkose gravitaciji: Ove dame zasjenile su sve u Los Angelesu

Svjetska elita okupila se u utorak u Los Angelesu na raskošnoj proslavi Swarovski Masters of Light, ali ono što se najviše pamti s te večeri nisu kristali, nego gole haljine, duboki izrezi i puno samopouzdanja. U moru svjetlucavih kreacija i poznatih lica, najviše pažnje privukle su Emily Ratajkowski, Brooks Nader i Amelia Gray
Emily Ratajkowski Stuns In Long Coat, Necklace, And Heels At Swarovski?s Masters Of Light Exhibition In Hollywood - 28 Oct 2025
Emily je stigla u dugom crnom kaputu s odvažnim izrezom i prorezom, ispod kojeg je nosila samo crne najlonke i štikle. Minimalistički, ali itekako efektno. Duboki dekolte dodatno je naglasila masivna kristalna ogrlica, dok su raspuštena kosa i jednostavna šminka dali cijelom looku dozu bezvremenske elegancije. | Foto: Profimedia
