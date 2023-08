Demi je bila Disneyeva slatkica, imala je teško djetinjstvo, a radi ovisnosti je skoro preminula

Pjevačica i glumica Demi Lovato slavi 30. rođendan. Proslavila se kao Disneyeva slatkica, a njen život obilježilo je teško djetinjstvo i ovisnost zbog koje je jedva preživjela.

Demi Lovato, punim imenom Demetria Devonne, rodila se 1992. godine u Albuquerque u New Mexicu. Njena majka Dianna se bavila glazbom, a bila je i navijačica Dallas Cowboysa. Lovati ima dvije sestre, stariju Dallas koja je također pjevačica i glumica te mlađu sestru Madison.

Foto: YouTube/Screenshot

Prva uloga na Disneyju i početak glazbene karijere

Demi je sa svojom karijerom započela vrlo rano. Još u djetinjstvu je sudjelovala u raznim talent showovima, a na brojnima je i pobjeđivala. Na televiziji se po prvi put pojavila kad je imala samo deset godina, u dječjoj emisiji 'Barney & Friends'. Nakon ove emisije je dobila manje uloge u serijama poput 'Just Jordan' i 'Prison Break'.

Foto: PIXSELL

Demi je počela raditi s Disneyjom 2007. godine. Prva uloga bila joj je u emisiji 'As The Bell Rings', koju je napustila jer je dobila glavnu ulogu u slavnim Disneyjevim filmovima 'Camp Rock' i 'Camp Rock 2: Final Jam'. Uz glumu se počela baviti i glazbom pa je 2008. godine obradila pjesmu 'That's How You Know'. Iste je godine objavila prvi album 'Don't Forget', koji se ubrzo našao na drugom mjestu na Billboardovih 200. U to je vrijeme išla na turneju sa bendom Jonas Brothers i na taj način je promovirala svoj prvi album. Godinu dana nakon je objavila drugi album, 'Here We Go Again'.

Foto: Profimedia

Iste godine je snimila i film sa Selenom Gomez, 'Princess Protection Program'. Jedna od najpoznatijih uloga bila joj je ona u seriji 'Sonny with a Chance', koja je izašla 2009. godine. Osim filmova i serija, Demi se pojavljivala i u drugim televizijskim formatima. Tako je 2012. i 2013. bila članica žirija 'X Factora'.

Posljednji, osmi album naziva 'Holy Fvck' objavila je 2022. godine.

Foto: Instagram

Teško djetinjstvo i borba s ovisnošću

Karijera joj je išla u dobrom smjeru, ali se u isto vrijeme borila s problemima. Kako je pisao Variety, njezina ovisnost započela je sa samo 13 godina, kada je Demi počela eksperimentirati s opioidima koje je dobila nakon automobilske nesreće. 'Moja majka nije mislila da će morati zaključati lijekove njenoj 13-godišnjoj kćeri, ali sam ja u to vrijeme već pila. Maletretirali su me i tražila sam izlaz. Kad je moja mama vidjela koliko je pilula nestalo i koliko brzo, uzela ih je i zaključala ih', rekla je jednom prilikom Demi. Priznala je i kako je nakon toga uspjela doći do raznih tableta, a neko je vrijeme od svoje majke potajno uzimala Xanax.

Foto: Instagram

Jednom je prilikom otkrila da je sa samo 17 godina prvi put probala kokain, kratko prije nego što je izašao prvi nastavak filma 'Camp Rock'. Čim je napunila 18 godina otišla je na odvikavanje. Međutim, nije dugo bila trijezna. Prije pet godina je objavila singl 'Sober', putem kojeg je priznala da je posustala nakon šest godina. Iste se godine predozirala i završila u bolnici. Kasnije je otkriveno da je imala čak tri moždana udara i jedan srčani.

Uz borbu s ovisnošću, Demi se većinu života i borila s problemima s mentalnim zdravljem. Otkrila je da boluje od bipolarnog poremećaja, ali ga uspjeva kontrolirati. Demi se do danas oporavila od ovisnosti, a još se uvijek aktivno bavi glazbom.