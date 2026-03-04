Obavijesti

SASVIM ISKRENO

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Demi Lovato o početku karijere na Disneyu: Bila sam teška za suradnju, imala sam slomove...
Foto: Instagram

Glumica i pjevačica je karijeru započela na Disney Channelu u serijama 'As the Bell Rings' i 'Sonny with a Chance', a svjetsku popularnost stekla je u filmovima 'Camp Rock' i 'Camp Rock 2'

Pjevačica Demi Lovato (33) je u podcastu 'Baby, This Is Keke Palmer' govorila o problemima koji su ju mučili u vrijeme njene Disney ere. Naime, kada je radila za Disney, kaže kako je prolazila kroz vrlo teško razdoblje. No dodaje kako danas ima mnogo više razumijevanja za svoju mlađu verziju.

- Imam puno suosjećanja prema mlađoj sebi jer smo u tako ranoj dobi bili pod ogromnim pritiskom. Bila sam jako stroga prema sebi i voljela bih da sam tada imala više razumijevanja za sebe - rekla je glazbenica.

Foto: Instagram/Demi Lovato

Lovato je karijeru započela na Disney Channelu u serijama 'As the Bell Rings' i 'Sonny with a Chance', a svjetsku popularnost stekla je u filmovima 'Camp Rock' i 'Camp Rock 2', u kojima je glumila uz braću Jonas.

Nakon turneje kojom je promovirala drugi dio filma doživjela je, kako kaže, potpuni slom te je potražila pomoć kroz program Anonimnih alkoholičara.

Foto: Instagram/Miroslav Lelas/Pixsell

- Morala sam se ispričati mnogim ljudima. Rekla sam im: 'Žao mi je, bila sam jako teška za suradnju'. Bila sam toliko nesretna u vlastitoj koži i nosila sam se s puno stvari zbog kojih tada nisam bila najugodnija osoba za rad - priznala je.

Dodala je kako je kao tinejdžerica često bila sumnjičava prema ljudima na setu jer je mislila da nikoga zapravo nije briga kako se osjeća.

- Kad bi mi netko rekao: 'Dobro jutro, Demi, kako si?', u glavi bih pomislila: 'Ne zanima te zapravo kako sam'. Samo sam očajnički željela da netko vidi koliko se borim - ispričala je.

Foto: Instagram

Osim toga, otkrila je da se tada borila s poremećajem prehrane i problemima mentalnog zdravlja.

- Boriti se s poremećajem prehrane dok si stalno pred kamerama bilo je jako teško - rekla je.

Ipak, danas na to razdoblje gleda i s dozom zahvalnosti.

- To su godine koje su pokrenule moju karijeru i imam puno lijepih uspomena. Upoznala sam prijatelje koje ću imati cijeli život -zaključila je.

