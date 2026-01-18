Demi Lovato otkrila kako je izliječila poremećaj u prehrani

Demi Lovato iskreno je progovorila o svom oporavku od poremećaja prehrane, istaknuvši kako joj je kuhanje pomoglo da ponovno izgradi zdrav odnos prema hrani. U gostovanju u podcastu Not Gonna Lie Kylie Kelce, pjevačica je priznala da je hranu nekada doživljavala kao "neprijatelja", osobito na početku oporavka, kada bi je i običan odlazak u trgovinu znao dovesti do suza, piše People.

Foto: Instagram/Demi Lovato

S vremenom je, kaže, kroz terapiju naučila koliko je važno naučiti kuhati i na taj način ponovno steći povjerenje u hranu.

"Kuhanje mi je pomoglo da izgradim odnos s hranom – postalo je zabavno i sigurno", objasnila je Lovato, dodajući da taj proces doživljava kao čin ljubavi i brige prema samoj sebi.

Upravo je to iskustvo pretočila u svoju novu kuharicu One Plate at a Time: Recipes for Finding Freedom with Food, koja izlazi 31. ožujka. Knjiga donosi jednostavne, utješne recepte i namijenjena je svima – ne samo onima koji se oporavljaju od poremećaja prehrane, već i onima koji tek žele napraviti prve korake u kuhinji.

Lovato se nada da će njezina otvorenost potaknuti razgovor o temama koje se često prešućuju. Kako je istaknula i voditeljica Kylie Kelce, takva iskrenost može imati snažan utjecaj na mnoge ljude koji se sličnim izazovima nose u tišini.

Foto: Instagram